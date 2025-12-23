Anvisa proíbe venda de medicamentos do grupo RaiaDrogasil S.A

Unidade de uma farmácia Drogasil, parte do Grupo RD - (crédito: Drogasil/Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (23/12), a proibição da venda e propaganda de todos os medicamentos das marcas Bwell e Needs. Os produtos são ofertados pelo Grupo RD (RaiaDrogasil S.A.), responsável por administrar unidades da Drogasil e da Droga Raia.

De acordo com a Anvisa, o grupo não tem autorização para produzir medicamentos. A medida também se aplica, de acordo com o comunicado, a quaisquer pessoas físicas, jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos.

RD Saúde se pronuncia de forma contrária à decisão:

Por meio de nota, o grupo RD Saúde afirmou que todos os medicamentos das marcas Bwell e Needs são produzidos por indústrias farmacêuticas licenciadas e autorizadas pela Anvisa. De acordo com o grupo, as normas regulatórias são seguidas.

Além disso, afirma não ser uma indústria, e nem produtora de medicamentos. Garantiu, também, que apresentará um recurso administrativo à Anvisa.

Lançada em 2010, a Needs se tornou o carro-chefe das marcas próprias do grupo. Oferece produtos básicos para beleza, higiene e primeiros socorros. A Bwell, por outro lado, existe desde 2023. Está em segundo lugar em faturamento na empresa e aposta em produtos como multivitamínicos e suplementos alimentares. O grupo surgiu em 2011 a partir da junção entre a Droga Raia e a Drogasil. Dessa forma, tornou-se líder do mercado. Conta com cerca de 3.400 mil farmácias pelo Brasil.

Veja a nota da RD Saúde na íntegra:

"A RD Saúde não é indústria e não produz medicamentos. Os medicamentos das marcas bwell e Needs são produzidos por indústrias farmacêuticas devidamente licenciadas e autorizadas pela Anvisa, seguindo rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis. Os produtos das duas marcas estão devidamente registrados na agência reguladora. A empresa vai detalhar seus procedimentos em recurso administrativo a ser apresentado à Anvisa."