Jovem tenta recuperar bola do teto de ginásio, mas fica preso

Jovem ficou preso a uma altura de 15 metros e precisou ser resgatado - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)

Um jovem de 23 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois de ficar preso no topo do teto de um ginásio poliesportivo de Alfenas, no Sul do estado, na tarde desta quinta-feira (25/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Guerra de facções deixa um morto em 24 horas de violência em BH



Informações do boletim de ocorrência dão conta de que o jovem praticava futsal na quadra quando a bola usada no jogo ficou presa na estrutura superior do ginásio. Ele subiu para recuperá-la e alcançou o topo, mas não conseguiu descer.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O jovem ficou preso a uma altura de 15 metros, e a equipe da 3ª Companhia dos Bombeiros de Alfenas foi acionada. Segundo os registros, foi preciso usar técnicas específicas de salvamento em altura, e o homem foi resgatado.

Leia também: Universidades reagem a corte de R$ 488 milhões no orçamento de 2026



Apesar do susto, ele não ficou ferido e dispensou atendimento médico depois do resgate.