Jovem tenta recuperar bola do teto de ginásio, mas fica preso

A vítima precisou ser resgatada pelos bombeiros depois de não conseguir descer. O caso aconteceu em Alfenas, no Sul de Minas, na tarde desta quinta (25/12)

Jovem ficou preso a uma altura de 15 metros e precisou ser resgatado - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)
Um jovem de 23 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois de ficar preso no topo do teto de um ginásio poliesportivo de Alfenas, no Sul do estado, na tarde desta quinta-feira (25/12).

Informações do boletim de ocorrência dão conta de que o jovem praticava futsal na quadra quando a bola usada no jogo ficou presa na estrutura superior do ginásio. Ele subiu para recuperá-la e alcançou o topo, mas não conseguiu descer.

O jovem ficou preso a uma altura de 15 metros, e a equipe da 3ª Companhia dos Bombeiros de Alfenas foi acionada. Segundo os registros, foi preciso usar técnicas específicas de salvamento em altura, e o homem foi resgatado. 

Apesar do susto, ele não ficou ferido e dispensou atendimento médico depois do resgate.

Giovanna de Souza - Estado de Minas

Por Giovanna de Souza - Estado de Minas
postado em 25/12/2025 20:47 / atualizado em 25/12/2025 20:53
