Advogado agride médico na frente de crianças em Goiânia

Briga teria ocorrido após um caso de agressão envolvendo quatro crianças, entre elas os filhos dos dois

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do local é possível ver momento em que o agressor aborda a vítima, que estava sentada em uma cadeira de praia - (crédito: Reprodução/Portal g1)
Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do local é possível ver momento em que o agressor aborda a vítima, que estava sentada em uma cadeira de praia - (crédito: Reprodução/Portal g1)

Um advogado identificado como Rodolfo Ramos Caiado agrediu um médico próximo à piscina coberta de prédio em Goiânia (GO). Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do local é possível ver momento em que o agressor aborda a vítima, que estava sentada em uma cadeira de praia, e começa a discutir, pouco depois, ele parte para cima do homem. As imagens foram publicadas pelo portal g1 e as informações confirmadas pelo Correio. Cerca de quatro crianças estavam no local e presenciaram a cena. 

Em nota a reportagem, a Polícia Civil de Goiás afirmou que o caso foi registrado como lesão corporal. A instituição declarou ainda que aguarda resultado do exame de corpo e delito. 

O advogado foi procurado pelo Correio, mas não respondeu até o momento. Em caso de manifestação, o texto será atualizado. Ao portal g1, ele alegou que as imagens foram compartilhadas com “intenção política”. Rodolfo é sobrinho de Ronaldo Caiado (União-GO), governador do estado de Goiás. 

A briga teria começado após um desentendimento de crianças, entre elas os filhos dos envolvidos. O médico conta que o filho dele, de sete anos, teria sido empurrado por outros três jovens, um deles o filho de Rodolfo. Ele afirmou que tentou falar com o advogado, mas não teve sucesso. 

Momentos depois, os envolvidos se encontraram coincidentemente na piscina do prédio. “Eu só disse aos meus filhos para se afastarem e falei: ‘vamos subir, o filhinho de papai está aí’. Eu não chamei o filho dele de covarde, apenas que era uma covardia três meninos irem para cima de um menor”, diz o médico. 

Após o comentário, Rodolfo, já alterado, teria abordado o médico. “Ele chegou muito nervoso, me cercou e começou a me agredir. Eu só gritava para meus filhos correrem”, relatou o médico. 

O advogado, no entanto, afirma que reagiu à intimidação feita pelo médico. Segundo ele, o homem teria chamado o filho dele, de oito anos, de “veadinho” e dito que “cuidaria” do menino caso o pai não desse conta. “Eu falei que homem fala com homem, não com criança. Ele repetia as provocações, chegou a ameaçar dizendo que ‘cuidaria’ do meu filho. Quando ele voltou a me insultar, eu reagi”, relatou. O médico nega que tenha feito os comentários citados. 

Ainda segundo Rodolfo, o episódio entre os filhos foi apenas “um empurra-empurra comum entre crianças”. Ele relata que viu as imagens da câmera de segurança e nega que o filho dele tenha cometido agressão. 

Por Correio Braziliense
postado em 25/12/2025 23:58
