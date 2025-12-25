Advogado agride médico na frente de crianças em Goiânia

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do local é possível ver momento em que o agressor aborda a vítima, que estava sentada em uma cadeira de praia - (crédito: Reprodução/Portal g1)

Um advogado identificado como Rodolfo Ramos Caiado agrediu um médico próximo à piscina coberta de prédio em Goiânia (GO). Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do local é possível ver momento em que o agressor aborda a vítima, que estava sentada em uma cadeira de praia, e começa a discutir, pouco depois, ele parte para cima do homem. As imagens foram publicadas pelo portal g1 e as informações confirmadas pelo Correio. Cerca de quatro crianças estavam no local e presenciaram a cena.

Em nota a reportagem, a Polícia Civil de Goiás afirmou que o caso foi registrado como lesão corporal. A instituição declarou ainda que aguarda resultado do exame de corpo e delito.

O advogado foi procurado pelo Correio, mas não respondeu até o momento. Em caso de manifestação, o texto será atualizado. Ao portal g1, ele alegou que as imagens foram compartilhadas com “intenção política”. Rodolfo é sobrinho de Ronaldo Caiado (União-GO), governador do estado de Goiás.

A briga teria começado após um desentendimento de crianças, entre elas os filhos dos envolvidos. O médico conta que o filho dele, de sete anos, teria sido empurrado por outros três jovens, um deles o filho de Rodolfo. Ele afirmou que tentou falar com o advogado, mas não teve sucesso.

Momentos depois, os envolvidos se encontraram coincidentemente na piscina do prédio. “Eu só disse aos meus filhos para se afastarem e falei: ‘vamos subir, o filhinho de papai está aí’. Eu não chamei o filho dele de covarde, apenas que era uma covardia três meninos irem para cima de um menor”, diz o médico.

Após o comentário, Rodolfo, já alterado, teria abordado o médico. “Ele chegou muito nervoso, me cercou e começou a me agredir. Eu só gritava para meus filhos correrem”, relatou o médico.

O advogado, no entanto, afirma que reagiu à intimidação feita pelo médico. Segundo ele, o homem teria chamado o filho dele, de oito anos, de “veadinho” e dito que “cuidaria” do menino caso o pai não desse conta. “Eu falei que homem fala com homem, não com criança. Ele repetia as provocações, chegou a ameaçar dizendo que ‘cuidaria’ do meu filho. Quando ele voltou a me insultar, eu reagi”, relatou. O médico nega que tenha feito os comentários citados.

Ainda segundo Rodolfo, o episódio entre os filhos foi apenas “um empurra-empurra comum entre crianças”. Ele relata que viu as imagens da câmera de segurança e nega que o filho dele tenha cometido agressão.