Jovem morre em garagem de condomínio após sentir dores no peito

Uma jovem morreu na garagem de um condomínio depois de sentir dores no peito. O caso ocorreu em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Apesar de ter sido registrado na última segunda-feira (22/12), o caso ganhou repercussão apenas na quinta (25/12). O enterro foi na véspera de Natal, em Farroupilha (RS).

De acordo com informações do portal g1, Kelly Larissa Chiele passou mal dentro do próprio carro, na garagem do condomínio onde morava. Ela morreu no local. Em entrevista ao portal, Pedro Henrique Vechi, namorado da vítima, disse que Kelly conseguiu ligar para a sogra antes de desmaiar. Chamados, os bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso. Ela morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ainda não há mais informações sobre a causa exata da morte.

"Quando minha mãe chegou, ela já estava desmaiada, sem vida, no carro com a porta aberta, dedos e boca roxa. Minha mãe desesperada gritou ajuda, chamaram o Samu, mas não foi a tempo suficiente", afirmou Pedro Henrique.

Kelly trabalhava como recepcionista em uma academia. O namorado ocupava a função de instrutor no mesmo local. "Não tinha histórico nenhum (de problemas de saúde), foi algo do nada. Ela sentiu falta de ar e dor na quinta-feira e domingo. Como eu estava junto com ela no fim de semana inteiro, acalmei e passou tudo. Mas não suspeitamos disso. Falei para ela, na segunda-feira, ir ao médico ver", relembrou. Ela vivia sozinha na cidade catarinense. Os pais moram no Rio Grande do Sul.

