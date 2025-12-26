Sheik transmite missa de padre Júlio após veto da Arquidiocese

Mesmo não sendo cristão, o sheikh muçulmano Rodrigo Jalloul decidiu transmitir em suas redes sociais a missa de Natal celebrada pelo padre Júlio Lancellotti, na quarta-feira (24/12), após o religioso católico ser impedido pela Arquidiocese de São Paulo de realizar transmissões ao vivo. O gesto repercutiu amplamente na internet pelo forte simbolismo de união inter-religiosa.

Conhecido nacionalmente por seu trabalho com pessoas em situação de rua, padre Júlio teve as transmissões online vetadas por decisão do cardeal arcebispo Dom Odilo Scherer no início do mês. Em resposta, Jalloul saiu publicamente em defesa do sacerdote e classificou a medida como uma forma de censura.

“Padre Júlio fica! Ninguém pode banir que a palavra de Deus seja propagada!”, escreveu o sheikh ao anunciar a transmissão.

Em entrevista, Rodrigo Jalloul afirmou respeitar a autonomia da Igreja Católica, mas disse discordar da decisão da Arquidiocese. “Não acredito que há uma justificativa para privar uma missa, a palavra de Deus, seja de qualquer religião. Ainda mais de uma figura como o padre Júlio, que tem um alcance imensurável em São Paulo, no Brasil e no mundo. Como defensor da liberdade religiosa, acho que é uma forma de censura. Respeito Dom Odilo, mas acredito que, nesse aspecto, foi uma decisão equivocada”, declarou.

O líder religioso também ressaltou que o Natal e a missa não fazem parte dos ritos do islamismo, mas explicou que a iniciativa foi motivada pela fraternidade entre as religiões. “É uma forma de demonstrar que não dá para calar a palavra de Deus e que religiosos unidos, independentemente da religião, conseguem sim fazer o bem”, afirmou.

Padre Júlio Lancellotti soma mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e costumava transmitir suas missas dominicais ao vivo. No último dia 14 de dezembro, o próprio padre comunicou que deixaria de fazer as transmissões por tempo indeterminado.

“Até que haja ordem em contrário, a partir do domingo que vem, a missa será só presencial. Não terá mais transmissão”, disse na ocasião, agradecendo ao público que o acompanhava virtualmente.

Ele também negou rumores de que poderia ser transferido da Paróquia São Miguel Arcanjo, onde atua há mais de 40 anos. Após a celebração do Natal, padre Júlio e o sheikh Rodrigo Jalloul se uniram em mais uma ação solidária. Juntos, organizaram um café da manhã especial para cerca de 400 pessoas em situação de rua, realizado no Centro Comunitário Santa Dulce dos Pobres, no bairro da Mooca, zona leste da capital paulista.

“Levei bastante coisa, o padre também complementou, e nós entregamos o café da manhã”, relatou Jalloul.

A ação foi celebrada nas redes sociais como um gesto concreto de fé colocada em prática. “A caridade é a forma mais pura de fé”, escreveu o sheikh, reforçando a parceria e o apoio ao trabalho do padre Júlio Lancellotti.