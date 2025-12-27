Velório de Tainara é marcado por pedidos de Justiça em São Paulo

Familiares e amigos se reuniram ontem, no cemitério da Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo, para se despedir de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu após ter amputado as pernas e passado quase um mês internada. Em meio à comoção, pedidos de Justiça marcaram o velório da jovem. "Você deixou um legado para sua família", dizia um dos cartazes. O autor do crime é Douglas Alves da Silva, de 26 anos, com quem a vítima teria mantido um breve relacionamento.

Mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7, Tainara trabalhava como vendedora autônoma em uma plataforma de comércio eletrônico. Pessoas próximas relatam que ela se dedicava intensamente ao trabalho para garantir o sustento da família. Durante o velório, amigos e familiares destacaram a força e a dedicação da jovem, além de manifestarem a revolta com a violência que interrompeu sua trajetória.

Douglas foi preso em flagrante no dia 30 de novembro, poucas horas após atropelar Tainara e arrastá-la por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, uma das vias mais movimentadas da capital paulista. Com a morte da vítima, na véspera de Natal, ele se tornou réu por tentativa de homicídio e feminicídio. Apesar do homem ter confessado o crime, a defesa nega que ele tivesse envolvimento com a jovem.

O caso segue sob investigação e reacende o debate sobre a violência contra a mulher e o feminicídio no país. Para familiares de Tainara, a mobilização no velório representa não apenas uma despedida, mas também um apelo para que o crime não fique impune e para que outras mulheres não tenham o mesmo destino.

Outros feminicídios

A véspera de Natal e o feriado de 25 de dezembro foram marcados por uma sequência de mortes violentas de mulheres no Rio de Janeiro. Em um intervalo de pouco mais de 24 horas, ao menos três foram assassinadas em diferentes pontos da capital e da Região Metropolitana. Conforme apurado pelo Correio, a Polícia Civil trata os casos como possíveis feminicídios e investiga as circunstâncias e responsabilidades de cada crime.

O primeiro caso ocorreu na última quarta-feira. Sabina Saron Camilo Mates foi encontrada morta dentro de casa, no Centro do Rio de Janeiro. O corpo apresentava marcas de facadas. Policiais foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência de incêndio no imóvel, mas, ao chegarem ao local, constataram que não havia sinais de fogo nem queimaduras na vítima. A autoria e a motivação do crime seguem sob investigação.

No dia seguinte, quinta-feira, outra mulher foi morta em Mangaratiba, na Costa Verde. Thamires Galvão Marques da Silva foi encontrada sem vida na Praia do Saco, vítima de disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, o principal suspeito é o companheiro da vítima, que fugiu antes da chegada dos agentes. A área foi isolada para perícia, e o caso está sendo apurado.

Ainda no dia de Natal, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica em Inhoaíba, na Zona Oeste da capital. A vítima foi esfaqueada, chegou a ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, o companheiro da mulher é apontado como suspeito do crime. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).