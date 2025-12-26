Natuza Nery chora ao falar sobre morte de mulher arrastada e morta pelo ex - (crédito: Reprodução/Globonews)

A jornalista Natuza Nery se emocionou ao vivo durante o "Edição das 18", da GloboNews, ao comentar a morte de Tainara Souza Santos, de 31 anos.

A vítima faleceu nesta quarta-feira (24/12), depois de permanecer internada por vários dias, em consequência de um atropelamento seguido de arrastamento ocorrido na Marginal Tietê, em São Paulo. O crime foi cometido pelo ex-namorado da jovem.

Durante o telejornal, Natuza comentou as imagens que registraram o momento do ataque. Ao falar sobre o vídeo, a apresentadora fez uma reflexão sobre a violência enfrentada pelas mulheres no país.

“De maneira brutal, me mostrou, ou reafirmou, o que é ser mulher em um país violento como o Brasil”, afirmou.

Em seguida, descreveu o que aparece na gravação: “Alguém a filma já deitada no asfalto e ela não tinha a parte de baixo da roupa, que foi arrancada com o atrito com o asfalto, e ela é filmada. Alguém diz para ela que o socorro iria chegar”.

A jornalista também chamou atenção para um detalhe que, segundo ela, tornou a cena ainda mais impactante. Mesmo gravemente ferida, Tainara tentou preservar sua intimidade.

“A parte de baixo está exposta e ela, sem nenhuma parte das costas, porque a pele foi arrancada, cobre, com as duas mãos, as partes íntimas dela. Isso me calou fundo, além da brutalidade. Inconscientemente, ela protegeu a parte íntima para não ser exposta”.

Ao final do comentário, Natuza fez um apelo com foco na educação e na prevenção da violência contra mulheres.

“Todos os dias, temos que ensinar os nossos filhos a nunca agredir uma mulher. E temos que ensinar as nossas filhas a nunca, nunca perdoar uma agressão psicológica e muito menos física. Do contrário, vamos continuar sendo o quinto país mais violento do mundo para as mulheres. E quatro de nós, em média, por dia, vão embora por causa do feminicídio”, concluiu.

Tainara Souza Santos foi atropelada e arrastada no dia 29 de novembro por um ex-ficante. Após o crime, ela foi socorrida e internada. Ela chegou a ter as duas pernas amputadas, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no dia seguinte e segue detido. O caso é investigado como feminicídio.