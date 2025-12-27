InícioBrasil
RIO GRANDE DO SUL

Incêndio atinge escola centenária no Rio Grande do Sul

O fogo foi controlado por volta de 22h30, cerca de três horas após o início das chamas; não há informações sobre a causa do incêndio

Incêndio de grandes proporções tomou o prédio do Colégio Marista de Santa Maria (RS). - (crédito: Reprodução/Instagram @pimenta13br)
Incêndio de grandes proporções tomou o prédio do Colégio Marista de Santa Maria (RS). - (crédito: Reprodução/Instagram @pimenta13br)

Um incêndio de grandes proporções tomou o prédio do centenário Colégio Marista de Santa Maria (RS). O fogo começou por volta de 19h30 na unidade escolar, localizada no centro da cidade. Segundo a Prefeitura Municipal, não houve feridos. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em nota, a prefeitura manifestou solidariedade à comunidade escolar e agradeceu ao Corpo de Bombeiros, além de voluntários que ajudaram a conter as chamas. O incêndio foi controlado por voltas das 22h30. O prefeito Rodrigo Decimo (PSD-RS) esteve no local para acompanhar as operações. 

A Defesa Civil também atuou no enfrentamento ao fogo com o envio de caminhão-pipa, além de atuar na segurança da área, com auxílio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). “Agentes de trânsito fizeram a sinalização e a organização do tráfego no entorno, garantindo a proteção de pedestres e motoristas”, diz a prefeitura. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas redes sociais, o deputado federal e ex-ministro Paulo Pimenta (PT-RS) lamentou o ocorrido e ressaltou a importância da escola, que completou 120 anos em 2025. “Tenho uma relação pessoal e familiar muito forte com o Colégio Marista. Nossa família sempre teve uma ligação profunda com essa instituição. Por isso, o sentimento neste momento é de consternação e apreensão”, escreveu. 

Nos vídeos publicados por Pimenta, é possível ver as chamas e a fumaça no topo do prédio da escola. 


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 27/12/2025 00:26
SIGA
x