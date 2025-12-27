Incêndio atinge escola centenária no Rio Grande do Sul

Um incêndio de grandes proporções tomou o prédio do centenário Colégio Marista de Santa Maria (RS). O fogo começou por volta de 19h30 na unidade escolar, localizada no centro da cidade. Segundo a Prefeitura Municipal, não houve feridos. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em nota, a prefeitura manifestou solidariedade à comunidade escolar e agradeceu ao Corpo de Bombeiros, além de voluntários que ajudaram a conter as chamas. O incêndio foi controlado por voltas das 22h30. O prefeito Rodrigo Decimo (PSD-RS) esteve no local para acompanhar as operações.
A Defesa Civil também atuou no enfrentamento ao fogo com o envio de caminhão-pipa, além de atuar na segurança da área, com auxílio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). “Agentes de trânsito fizeram a sinalização e a organização do tráfego no entorno, garantindo a proteção de pedestres e motoristas”, diz a prefeitura.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Nas redes sociais, o deputado federal e ex-ministro Paulo Pimenta (PT-RS) lamentou o ocorrido e ressaltou a importância da escola, que completou 120 anos em 2025. “Tenho uma relação pessoal e familiar muito forte com o Colégio Marista. Nossa família sempre teve uma ligação profunda com essa instituição. Por isso, o sentimento neste momento é de consternação e apreensão”, escreveu.
Nos vídeos publicados por Pimenta, é possível ver as chamas e a fumaça no topo do prédio da escola.
Saiba Mais
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil e mais: resultados desta sexta
- Brasil TRF1 derruba liminar e mantém regras da nova CNH em todo o país
- Brasil Sheik transmite missa de padre Júlio após veto da Arquidiocese
- Brasil Jovem morre em garagem de condomínio após sentir dores no peito
- Brasil Naomi Campbell participa de missa de Natal em Ouro Preto
- Brasil Roger Abdelmassih pede prisão domiciliar alegando risco iminente de morte