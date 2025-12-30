Feriados em 2026: somente um ocorre no fim de semana; veja datas

2026 terá apenas um feriado no final de semana - (crédito: Reprodução/Freepick)

O Governo Federal divulgou nesta terça-feira (30/12), a lista oficial dos feriados nacionais de 2026, somando 14 datas de feriado ou ponto facultativo, sendo que 10 podem ser prolongados por caírem logo antes ou depois dos finais de semana.

De acordo com a portaria, publicada no Diário Oficial da União, a Proclamação da República (15 de novembro) é o único feriado nacional que não ocorrerá em dia útil.

Os feriadões mais longos, quando será possível ter pelo menos quatro dias sem trabalhar, juntando os fins de semana, serão os de Carnaval, Tiradentes, Corpus Christi, Natal e Ano Novo.

Veja as datas dos feriados de 2026:

- Ano Novo: quinta-feira, 1º de janeiro.

- Carnaval (ponto facultativo): segunda-feira, 16 de fevereiro, e terça-feira, 17 de fevereiro.

- Quarta-feira de Cinzas: 18 de fevereiro (ponto facultativo até 12h).

- Paixão de Cristo: 3 de abril, sexta-feira.

- Tiradentes: 20 de abril, segunda-feira (ponto facultativo) e 21 de abril, terça-feira.

- Dia Mundial do Trabalho: 1º de maio, sexta-feira.

- Corpus Christi (ponto facultativo): 4 de junho, quinta-feira, e 5 de junho, sexta-feira.

- Independência do Brasil: 7 de setembro, segunda-feira.

- Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro, segunda-feira.

- Dia do Servidor Público (ponto facultativo): 28 de outubro, quinta-feira.

- Proclamação da República: 15 de novembro, domingo.

- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra: 20 de novembro, terça-feira.

- Natal: 24 de dezembro, quinta-feira (ponto facultativo) e 25 de dezembro, sexta-feira.

- Ano Novo (ponto facultativo): 31 de dezembro, quinta-feira.