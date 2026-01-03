InícioBrasil
ATAQUE NA VENEZUELA

Parlamentares brasileiros se manifestam após ataque de Trump à Venezuela

Direita comemora ação, enquanto esquerda e governo alertam para violação da soberania venezuelana

Parlamentares se manifestam após EUA atacar a Venezuela
Parlamentares se manifestam após EUA atacar a Venezuela

Os Estados Unidos atacaram a Venezuela na madrugada deste sábado (3/1), em uma ação que colocou o país latino americano no centro das atenções internacionais e provocou reação imediata no Brasil. Segundo informações divulgadas por autoridades venezuelanas, a ofensiva teria incluído bombardeios em Caracas e a retirada forçada do presidente Nicolás Maduro do país.

A repercussão do episódio foi imediata entre parlamentares brasileiros, com manifestações que evidenciam a forte polarização política em torno do tema. Enquanto representantes da direita celebraram o que classificam como "o fim do regime chavista", parlamentares da esquerda e integrantes do governo federal condenaram a ação e alertaram para riscos humanitários e geopolíticos, com especial preocupação para possíveis desdobramentos regionais.

O senador Ciro Nogueira (PP) afirmou que o episódio representa o fim de um ciclo na Venezuela e declarou que “acabou o tempo de passar pano para ditaduras”, ao comentar a situação nas redes sociais. Para ele, a América do Sul estaria “acordando de um pesadelo”.

O deputado Nikolas Ferreira (PL) adotou tom irônico ao comentar o início do ano político, dizendo que 2026 começou “com os dois pés na porta”, em referência direta à ação contra Maduro.

Em posição oposta, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) classificou o episódio como “grave” e afirmou que se trata de uma invasão que fere a soberania de um país latino-americano. Segundo ele, interesses econômicos estariam por trás da ofensiva, destacando que “nada justifica esse tipo de interferência”.

O deputado Rogério Correia (PT) também reagiu e descreveu a situação como “gravíssima”, alertando que a ação pode levar a conflitos generalizados. Em publicação, afirmou que se trata de um movimento “imperialista” com potencial de desestabilizar a região.

Segundo o deputado federal Glauber Braga (PSOL), o ataque "tem consequências incalculáveis pra América Latina" e configura "terrorismo de Estado pra controlar as reservas de petróleo". Segundo braga, "É fundamental a condenação de toda comunidade internacional a esse crime gravíssimo e sem precedentes. A manifestação do presidente Lula nesse sentido é imprescindível e urgente".

Já o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) celebrou o episódio e afirmou que o regime venezuelano seria um pilar político e financeiro da esquerda latino-americana. Para ele, a captura de Maduro representa um golpe simbólico contra o que chamou de “Foro de São Paulo”, afirmando que seus integrantes “terão dias terríveis”.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, adotou um tom institucional ao comentar o caso e afirmou que “nada justifica conflitos terminarem em bombardeio”. Ele destacou ainda que guerras atingem diretamente civis e sistemas de saúde, lembrando que o Brasil já absorve impactos da crise venezuelana.

A deputada Erika Hilton (PSOL) condenou o ataque e afirmou que “não há nada de nobre” na ação dos Estados Unidos. Segundo ela, o episódio representa uma remoção forçada que tende a gerar ainda mais caos e sofrimento para a população venezuelana.


Entre governadores, Ronaldo Caiado (União Brasil) celebrou o episódio e afirmou que o dia pode entrar para a história como o da “libertação do povo venezuelano”, após mais de duas décadas sob o regime chavista.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) também se manifestou, afirmando que a operação teria sido realizada com sucesso e resultou na captura de Maduro, em uma ação de grande escala conduzida pelos Estados Unidos.

 

