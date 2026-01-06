InícioBrasil
Consulado do Brasil em Lisboa diz que recebeu passaporte de Eliza Samudio

Irmão de Eliza Samudio comentou que o passaporte encontrado em Portugal poderia ser o da ex-modelo

Irmão de Eliza Samudio confia na autenticidade de passaporte achado em Portugal - (crédito: Reprodução/Divulgação)
O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa recebeu um passaporte de Eliza Samudio, modelo assassinada aos 25 anos, em 2010. O órgão confirmou a descoberta e disse já ter comunicado oficialmente o Itamaraty para definir os procedimentos de destinação do documento.

Ainda não se sabe como o passaporte, encontrado na última sexta-feira (2/1) chegou a Portugal.

Oito pessoas foram condenadas pela morte de Eliza, mas, até hoje, o corpo da modelo não foi encontrado. A suspeita principal, baseada em relatos de testemunhas, é que o corpo tenha sido esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto.

O ex-goleiro Bruno, com quem Eliza já tinha se relacionado, foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. O casal teve um filho que, na época, não tinha a paternidade reconhecida pelo ex-atleta.

Em janeiro de 2023, Bruno obteve liberdade condicional, após ter a pena progredida para o regime semiaberto em 2018.

