Crise na Venezuela

Ministério da Saúde envia equipe para a fronteira com a Venezuela

O ministro Alexandre Padilha informou que o grupo é experiente em situações de tragédia. Se necessário, os integrantes da Força Nacional do SUS vão montar hospitais de campanha, ressaltou

Ajuda do governo brasileiro busca reduzir os impactos no sistema público de saúde brasileiro - (crédito: Divulgação / Polícia Militar de Roraima)
O Ministério da Saúde enviou equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FNSUS) para a fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima. O intuito, de acordo com a pasta, é identificar e avaliar as estruturas hospitalares do local e criar um “plano de contingência" para possíveis agravamentos na crise internacional e aumento da demanda de migrantes na região.

“Até o momento, o fluxo migratório segue o mesmo na região. O Ministério da Saúde reafirma o papel do SUS como referência internacional ao garantir assistência médica integral a todas as pessoas em solo nacional. Para imigrantes em cidades de fronteira, esse direito é assegurado, independentemente do status migratório ou nacionalidade”, escreveu a pasta, em nota.

No comunicado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou ainda que a equipe enviada possui “vasta experiência” em tragédias e que, caso necessário, os integrantes da Força Nacional do SUS vão montar hospitais de campanha e expandir estruturas existentes com o objetivo de reduzir os impactos no sistema público de saúde brasileiro.

Padilha reforçou que o governo está à disposição da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS) para o caso de ajuda humanitária, já que o principal centro de distribuição da cidade de La Guaira, na Venezuela, foi destruído pelo ataque norte-americano.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Letícia Corrêa*

Estagiário

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

postado em 06/01/2026 12:36
