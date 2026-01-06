Ministério da Saúde envia equipe para a fronteira com a Venezuela

Ajuda do governo brasileiro busca reduzir os impactos no sistema público de saúde brasileiro - (crédito: Divulgação / Polícia Militar de Roraima)

O Ministério da Saúde enviou equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FNSUS) para a fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima. O intuito, de acordo com a pasta, é identificar e avaliar as estruturas hospitalares do local e criar um “plano de contingência" para possíveis agravamentos na crise internacional e aumento da demanda de migrantes na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Até o momento, o fluxo migratório segue o mesmo na região. O Ministério da Saúde reafirma o papel do SUS como referência internacional ao garantir assistência médica integral a todas as pessoas em solo nacional. Para imigrantes em cidades de fronteira, esse direito é assegurado, independentemente do status migratório ou nacionalidade”, escreveu a pasta, em nota.

Leia também: Exército reforça fiscalização na fronteira com a Venezuela após ataque dos EUA

No comunicado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou ainda que a equipe enviada possui “vasta experiência” em tragédias e que, caso necessário, os integrantes da Força Nacional do SUS vão montar hospitais de campanha e expandir estruturas existentes com o objetivo de reduzir os impactos no sistema público de saúde brasileiro.

Leia também: Sinditamaraty monitora crise na Venezuela e confirma segurança de diplomatas brasileiros

Padilha reforçou que o governo está à disposição da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS) para o caso de ajuda humanitária, já que o principal centro de distribuição da cidade de La Guaira, na Venezuela, foi destruído pelo ataque norte-americano.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro