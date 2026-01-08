InícioBrasil
Chuva em SP provoca enchentes, derruba árvores e deixa moradores sem luz

Também foram registradas rajadas de vento e transbordamento de córregos em diferentes regiões da capital paulistana. Mais de 60 mil imóveis estão sem luz

Cidadão paulistanos se protegem da chuva no centro da cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (8/1) - (crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil)
Os frequentes temporais em São Paulo colocaram a capital paulista em estado de emergência para alagamentos. Na Zona Leste, o Centro de Gerenciamento de emergências da Prefeitura emitiu alerta por conta do transbordamento de córregos. Ainda foram registradas rajadas de vento e árvores derrubadas em diferentes regiões da capital paulistana. Mais de 60 mil imóveis estão sem luz. 

Por volta das 16h desta quinta-feira (8/1), a Defesa Civil emitiu alerta severo para a Zona Leste, Zona Sul, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Santo André e São Caetano do Sul. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) também colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos. 

Junção de forte calor e chuvas intensas

Com o calor, nuvens carregadas durante a tarde favoreceram a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de raios, de acordo com informações da Climatempo. Nessa quarta (6/1), toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos, em razão de chuvas. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na capital, os principais pontos de alagamento intransitíveis estão na Zona Leste, mais precisamente nas avenidas Marechal Tito e Itaquera, assim como nas ruas Padre Viegas de Menezes, Alexandra Legrand e Andreas Raselius; e na Zona Sul, nas avenidas Presidente Tancredto Neves, Ibirapuera e Professor Abraão de Morais. Na rua Inácio Monteiro, por exemplo, pessoas subiram na lataria de um ônibus ilhado pela chuva. 

Os bombeiros já atenderam a nove chamados por quedas de árvores, 11 para enchentes e dois desabamentos. De acordo com as previsões, também pode haver queda de granizo e rajadas de vento. Segundo informações da Enel, empresa responsável pelo fornecimento de luz, 60.954 mil imóveis estão sem luz na Grande São Paulo. 

As autoridades reforçam a necessidade de evitar o trânsito em ruas e avenidas alagadas, além de não enfrentar correntezas a pé ou de carro. É importante manter distância de árvores e redes elétricas. Via comunicado, a Defesa Civil informou que permanece ativa para atuar em pontos críticos afetados pelas chuvas e orientar eventuais ações de emergência.  

Previsões para o restante da semana permanecem as mesmas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta amarelo para tempestades para as cidades de Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Piracicaba, Presidente Prudente e Araraquara. Além do Vale do Paraíba Paulista e região macro metropolitana, além da própria capital. 

As condições típicas de verão devem persistir na sexta-feira (8/1) com calor e possibilidade de pancadas isoladas. Já no fim de semana, a tendência é de redução do risco de temporais, enquanto as temperaturas seguem em elevação. No domingo (11/1), os termômetros podem alcançar até 34°C na cidade de São Paulo. Anteriormente, o Inmet apontava para máxima prevista de 36ºC.

As chuvas devem retornar na segunda-feira (12/1), sendo mais fortes a partir de quarta (14/1). A condição climática se mantém ao menos até terça-feira (20/1), com a expectativa de temporais com temperaturas na casa dos 30ºC.

*Com informações da Agência Estado

Por Gabriel Botelho
postado em 08/01/2026 20:49 / atualizado em 08/01/2026 21:45
