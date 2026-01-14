BBB 26: Milena surta e cai no choro após bate-boca com Sol: 'Bruxa velha!'

A Prova do Líder do “BBB 26”, realizada na madrugada desta quarta-feira (14), foi marcada por um forte desentendimento entre Sol Vega e Milena Moreira.

O atrito aconteceu ainda durante a dinâmica e teve como estopim um assunto antigo envolvendo emojis e a lembrança de uma “planta” atribuída à animadora infantil pela veterana.

A discussão começou quando Milena demonstrou incômodo ao tocar novamente no tema e afirmou que preferia não receber esse tipo de informação.

"Eu prefiro não saber, porque soube de uns já. Levo para o pessoal. Prefiro que ninguém me conte. Estou falando sério. Fiquei sabendo da sua. Você me contou, mas não era para ter contado", disse. Sol Vega reagiu de imediato: "Mas aí é coisa minha!".

O bate-boca se intensificou quando Milena questionou a postura da rival dentro do jogo.

"Eu sei, mas como é que você entra no Big Brother e fala comigo que não sabe o que é planta?", disparou. A partir desse momento, o clima esquentou de vez, e as duas passaram a discutir aos gritos, chamando a atenção dos demais participantes.

Após ser eliminada da disputa pela liderança, Milena não conteve a emoção. Abalada, ela caiu no choro e precisou ser amparada por colegas na sala da casa.

"Aquela bruxa velha ficou lá e eu aqui! Eu perdi. Ela deve tá comemorando agora. Eu tinha tudo pra ganhar, eu devia aguentar aquela bruxa velha na minha cabeça e foi tudo em vão. Ela tá lá e eu tô aqui", desabafou.

Ainda muito abalada, Milena também reagiu a um comentário feito por Sol Vega sobre a união de pessoas pretas no reality. Chorando, ela rejeitou a ideia.

"Ela veio falar um trem de gente preta, que tenho que se unir. Eu não que me unir com ninguém porque é da mesma cor que eu não! [...] Vem falar de cor, cara! Eu nem ligo pra coisa de cor, todo mundo é igual", afirmou.