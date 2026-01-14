Wagner Moura explica nome inspirado em "feijoada sem feijão"

Wagner Moura carrega um sobrenome pra lá de inusitado. O ator, que entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a levar o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, foi batizado como Wagner Maniçoba de Moura.

O sobrenome diferentão remete a a um prato típico do Norte do Brasil. A Maniçoba é feita com maniva (folhas moídas da mandioca-brava) cozidas por dias para eliminar toxinas, misturadas com diversas carnes salgadas e defumadas (porco, boi, linguiça, bacon, charque) e servida com arroz e farinha, sendo uma versão "feijoada sem feijão".

Para fazer o prato, a folha da mandioca-brava (maniva) é triturada e cozida por vários dias (geralmente sete) para neutralizar o ácido cianídrico, que é venenoso.

A relação foi explicada pelo próprio Wagner em entrevista ao podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brown. Ao relembrar a origem familiar do nome, o ator mostrou intimidade com o prato típico.

“A família da minha mãe tem esse sobrenome Maniçoba. Que é essa comida, muito comum no Norte do Brasil, no Pará, mas no Recôncavo da Bahia também. Não sei de onde vem esse nome, mas acho fod* ter um nome brasileiro, indígena. A família da minha mãe é a família Maniçoba”, contou.

Questionado por Mano Brown e pela jornalista Semayat Oliveira, Wagner revelou entusiasmo ao falar da receita — e fez questão de explicar seu preparo, conhecido pela complexidade.

“Já comeu, Brown? É bonzão. Mas é pesado. É feito com folha de mandioca, então tem que ficar na água um tempão para tirar o veneno, porque é venenosa”, explicou o ator. Wagner tem uma tia que usa publicamente o sobrenome: trata-se de Roró Maniçoba, nome político de Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz, prefeita de Floresta (PE). “Orgulho imenso de ver o meu sobrinho Wagner Moura vencer o Globo de Ouro e levar o talento brasileiro ainda mais longe”, escreveu no domingo.