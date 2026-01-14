Salva-vidas morre durante expediente em parque aquático

Um homem 24 anos morreu enquanto trabalhava em um parque aquático em Itupeva, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu durante o expediente de terça-feira, 13.

Segundo o Wetn Wild, o funcionário atuava como líder da equipe de salva-vidas e "apresentou uma intercorrência após realizar uma intervenção em uma das atrações". A empresa não informou quais foram as circunstâncias do ocorrido.

Colegas prestaram os primeiros atendimentos ao identificar a situação e acionaram o Samu de Itupeva. A prefeitura do município confirmou ter encaminhado a vítima ao Hospital Nossa Senhora Aparecida por meio do Serviço de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde.

A morte foi confirmada na unidade momentos depois, mas informações sobre a causa não foram divulgadas.

Após o episódio, o parque suspendeu as atividades ainda na tarde de terça-feira e informou que permanecerá fechado nesta quarta-feira, 14, "em respeito ao funcionário e aos demais colaboradores". O Wetn Wild ainda afirmou estar prestando apoio aos familiares do funcionário.

O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades do município.