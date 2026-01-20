Grok: IA tem 7 dias para impedir criação de pornografia sem consentimento

A Inteligência Artificial Grok, que pode ser utilizada por meio do X (antigo Twitter), tem sete dias para impedir a criação de imagens pornográficas sem consentimento. A recomendação, divulgada nesta terça-feira (20/1), teve origem por meio de uma denúncia realizada pela deputada federal Erika Hilton (PSol-SP), que fez o pedido ao Ministério Público Federal na quarta-feira (14/1).
Nas redes sociais ela comemorou o feito contra a IA de Elon Musk. “Essa é uma vitória gigante. Frente às empresas do homem mais rico do mundo, que estavam lucrando com pornografia infantil e pornografia sem consentimento, as instituições brasileiras foram firmes na defesa das mulheres e crianças do nosso país”, disse a deputada na mesma rede que produz os conteúdos.
A decisão do MPF foi assinada pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
As recomendações incluem a solicitação de uma implementação imediata de medidas para impedir que IA gere novas imagens, novos vídeos ou novos arquivos de áudio "que representem crianças e adolescentes em contextos sexualizados ou erotizados, ou que representem pessoas naturais maiores de idade identificadas ou identificáveis, em contextos sexualizados ou erotizados, sem sua autorização", mostra o documento do MPF.
????? VITÓRIA!— ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 20, 2026
A rede social X e a inteligência artificial Grok têm 7 dias para impedirem a criação de pornograf*a infantil e pornograf*a sem consentimento.
Essa é uma decisão conjunta da Agência Nacional de Proteção de Dados, do MPF e da Senacon fundamentada nas minhas denúncias.… pic.twitter.com/yqlF1lUyif
