Grok: IA tem 7 dias para impedir criação de pornografia sem consentimento

A informação foi divulgada pela deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) nas redes sociais. A parlamentar é autora do pedido no Ministério Público Federal

Logo do Grok • 16/02/2025 - (crédito: REUTERS/Dado Ruvic/Imagem ilustrativa)
Logo do Grok • 16/02/2025 - (crédito: REUTERS/Dado Ruvic/Imagem ilustrativa)

A Inteligência Artificial Grok, que pode ser utilizada por meio do X (antigo Twitter), tem sete dias para impedir a criação de imagens pornográficas sem consentimento. A recomendação, divulgada nesta terça-feira (20/1), teve origem por meio de uma denúncia realizada pela deputada federal Erika Hilton (PSol-SP), que fez o pedido ao Ministério Público Federal na quarta-feira (14/1).

Nas redes sociais ela comemorou o feito contra a IA de Elon Musk. “Essa é uma vitória gigante. Frente às empresas do homem mais rico do mundo, que estavam lucrando com pornografia infantil e pornografia sem consentimento, as instituições brasileiras foram firmes na defesa das mulheres e crianças do nosso país”, disse a deputada na mesma rede que produz os conteúdos.

A decisão do MPF foi assinada pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.  

As recomendações incluem a solicitação de uma implementação imediata de medidas para impedir que IA gere novas imagens, novos vídeos ou novos arquivos de áudio "que representem crianças e adolescentes em contextos sexualizados ou erotizados, ou que representem pessoas naturais maiores de idade identificadas ou identificáveis, em contextos sexualizados ou erotizados, sem sua autorização", mostra o documento do MPF.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 20/01/2026 22:54
