Grok: IA tem 7 dias para impedir criação de pornografia sem consentimento

A Inteligência Artificial Grok, que pode ser utilizada por meio do X (antigo Twitter), tem sete dias para impedir a criação de imagens pornográficas sem consentimento. A recomendação, divulgada nesta terça-feira (20/1), teve origem por meio de uma denúncia realizada pela deputada federal Erika Hilton (PSol-SP), que fez o pedido ao Ministério Público Federal na quarta-feira (14/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nas redes sociais ela comemorou o feito contra a IA de Elon Musk. “Essa é uma vitória gigante. Frente às empresas do homem mais rico do mundo, que estavam lucrando com pornografia infantil e pornografia sem consentimento, as instituições brasileiras foram firmes na defesa das mulheres e crianças do nosso país”, disse a deputada na mesma rede que produz os conteúdos.

A decisão do MPF foi assinada pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As recomendações incluem a solicitação de uma implementação imediata de medidas para impedir que IA gere novas imagens, novos vídeos ou novos arquivos de áudio "que representem crianças e adolescentes em contextos sexualizados ou erotizados, ou que representem pessoas naturais maiores de idade identificadas ou identificáveis, em contextos sexualizados ou erotizados, sem sua autorização", mostra o documento do MPF.

Veja a postagem:





????? VITÓRIA!



A rede social X e a inteligência artificial Grok têm 7 dias para impedirem a criação de pornograf*a infantil e pornograf*a sem consentimento.



Essa é uma decisão conjunta da Agência Nacional de Proteção de Dados, do MPF e da Senacon fundamentada nas minhas denúncias.… pic.twitter.com/yqlF1lUyif — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 20, 2026

Saiba Mais Webstories Mega-Sena, Lotofácil, Quina: confira os resultados desta terça

Mega-Sena, Lotofácil, Quina: confira os resultados desta terça Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça Cidades DF PCDF prende traficante que vendia maconha pela janela do apartamento

PCDF prende traficante que vendia maconha pela janela do apartamento Ensino superior Prouni 2026: mais de 590 mil vagas disponíveis

Prouni 2026: mais de 590 mil vagas disponíveis Cidades DF "Uma parte de mim se foi", diz em carta mãe de jovem morta

"Uma parte de mim se foi", diz em carta mãe de jovem morta Esportes Real Madrid goleia o Monaco por 6 x 1 com show de Vini Jr.