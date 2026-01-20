Vereadores vão acompanhar Nikolas em caminhada até Brasília

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), ao lado de outros parlamentares manifestantes durante a caminhada - (crédito: Reprodução / Instagram / @nikolasferreiradm)

Três vereadores anunciaram, nesta terça-feira (20/1), por meio das redes sociais, que se juntarão ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na "caminhada até Brasília". Se juntam ao parlamentar, Guilherme Kilter (Novo), Thiago Medina (PL) e Vítor Hugo (PL), vereadores por Curitiba (PR), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ), respectivamente. O movimento, descrito como um ato de protesto pacífico, é uma mobilização contra o que Nikolas afirma considerar como "arbitrariedades que ocorrem no Brasil" em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Em registro feito nas próprias redes sociais, Kilter afirma que interromperá uma viagem de família aos Estados Unidos "programada há meses" para comemorar o aniversário do pai, para que possa fazer parte da caminhada a partir de quinta-feira (22/1). Serão percorridos, ao todo, 240 quilômetros. O percurso começou em Paracatu (MG), e será encerrado em Brasília.

Veja o registro publicado por Guilherme Kilter (Partido Novo):

Estou interrompendo minha viagem nos EUA para me juntar ao @nikolas_dm na caminhada pela liberdade.



— Guilherme Kilter (@guikilter) January 20, 2026

Vítor Hugo (PL), vereador e ex-Líder do Governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, afirma que estará na caminhada a partir desta quarta (21/1). Ele conta que irá até Cristalina (Goiás), e seguirá pela BR-040 até o fim do percurso. "Faço isso pelo presidente Bolsonaro, pelo Clezão, pela Débora, e por centenas de brasileiros que vêm sendo injustiçados, perseguidos e silenciados nos últimos anos. Não é sobre vingança, mas sobre justiça", escreveu, na postagem.

Sem dar muitos detalhes, Thiago Medina (PL) também relata que estará presente no protesto, além de mencionar que fará registros da caminhada nas redes sociais. "O Brasil precisa parar o Lula, se não o Lula vai parar o Brasil", afirmou.

Assista aos vídeos postados por Vítor Hugo (PL) e Thiago Medina (PL):

A partir de amanhã, estarei na Marcha pela Liberdade e pela Justiça, convocada por @nikolas_dm , com a adesão de grandes lideranças nacionais.



— Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) January 20, 2026

January 20, 2026

Protesto já conta com diversos nomes ligados à direita brasileira

Iniciado nessa segunda-feira (19/1), o protesto entitulado como Caminhada pela Justiça e Liberdade está no segundo dia. A caminhada simbólica, que terá duração de 7 dias, partiu de Paracatu (MG) e será encerrada em Brasília (DF). Ao todo, serão percorridos 240 quilômetros até domingo (25/1).

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa do deputado federal, o grupo concluirá o segundo dia de protesto entre 18h30 e 19h, em Cristalina (GO). Cerca de 100 pessoas se juntaram a Ferreira. Entre elas estão os parlamentares Carlos Bolsonaro, Zucco, Pablo Almeida, Thiago Medina, Sargento Gonçalves e Carlos Jordy.

O movimento tem como objetivo, segundo Nikolas Ferreira, chamar a atenção da sociedade para temas como "a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a situação jurídica dos presos relacionados aos atos de 8 de janeiro", além de críticas a escândalos relacionados ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governo Lula.