Criança autista é resgatada na mata após cantar "brilha, estrelinha"

Policiais Militares da Zona da Mata mineira localizaram um menino autista, nível 3 de suporte, que estava desaparecido em uma área de vegetação. Ao adentrarem 1km mata a dentro, os agentes ouviram a criança cantar "brilha, brilha, estrelinha" - (crédito: Reprodução/Polícia Militar)

Uma criança autista, nível 3 de suporte, foi encontrada em uma área de vegetação na Zona da Mata mineira, após horas de buscas mobilizarem familiares, moradores e equipes de resgate. O menino havia desaparecido e foi localizado depois de cantar uma música infantil, o que ajudou os socorristas a identificar a localização no meio da vegetação. O caso aconteceu no último domingo (1º/02).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo a Polícia Militar, a criança estava 1 km distante da própria residência e apresentava dificuldades de comunicação verbal. A localização foi facilitada depois que os policiais ouviram ele cantar 'Brilha, brilha, estrelinha', música que costuma repetir quando fica com medo ou ansioso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao perceber o desaparecimento, a mãe do menino pediu ajuda e imediatamente a PM usou a rede de rádio para avisar outras viaturas da região. Segundo a corporação, a chuva na cidade atrapalhou o trabalho de buscas.

Ao notarem parte da vegetação amassada, os agentes seguiram as marcas e, após quase um quilômetro, ouviram o menino cantar.

A suspeita é que a criança tenha saído de casa pelos fundos, onde há uma área de vegetação densa. O menino foi resgatado sem ferimentos graves, e foi entregue à família para avaliação e acompanhamento.

Crianças dentro do espectro autista, especialmente aquelas com maior nível de suporte, podem não reconhecer situações de perigo ou conseguir pedir ajuda de forma convencional. Episódios como esse não são raros e exigem estratégias específicas de prevenção, cuidado e resposta rápida.

Autismo nível 3 de suporte e os riscos associados

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado atualmente em três níveis de suporte, que indicam o grau de apoio necessário para que a pessoa consiga se comunicar, interagir e se manter em segurança no dia a dia.

No nível 3 de suporte, a criança apresenta dificuldades de comunicação verbal e não verbal, além de prejuízos significativos de interação social. Muitas crianças nesse nível de suporte não conseguem pedir ajuda, relatar dor, fome ou medo, nem explicar onde estão ou para onde foram.

Outro fator de risco é a dificuldade de percepção de perigo. Crianças dentro do espectro autista com maior necessidade de suporte podem não reconhecer ameaças como ruas movimentadas, áreas de mata, água, altura ou desconhecidos, o que aumenta a vulnerabilidade em situações de desaparecimento.

Um comportamento frequentemente observado é o elopement, termo utilizado para descrever episódios em que a criança se afasta repentinamente do local onde estava, muitas vezes sem um objetivo claro ou sem consciência dos riscos envolvidos. O elopement não está associado a desobediência, mas a características neurológicas do autismo.

Estratégias como supervisão constante, adaptações no ambiente, identificação da criança e planos de segurança personalizados são fundamentais para reduzir riscos e salvar vidas.