Ônibus que levava romeiros capota e deixa 15 mortos em Alagoas

Um ônibus que transportava romeiros capotou na rodovia AL-220, no povoado Caboclo, no município de São José da Tapera, no sertão de Alagoas, na manhã desta terça-feira (3/2). O acidente deixou 15 pessoas mortas e outras 15 feridas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com o Governo de Alagoas, o veículo transportava cerca de 60 ocupantes, e a ocorrência foi classificada como um incidente com múltiplas vítimas de alta complexidade. Entre as mortes confirmadas, cinco vítimas são homens, sete são mulheres e três são crianças.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O Instituto de Criminalística de Arapiraca encaminhou duas equipes de peritos ao local para os trabalhos de investigação. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.
Participaram das ações de resgate e atendimento às vítimas equipes do Departamento Estadual de Aviação, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) e da Polícia Militar de Alagoas.
- Leia também: Uma cidade está sendo chamada de “Atenas alagoana” no Nordeste e o motivo está nos detalhes das construções
Em nota, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, decretou luto oficial de três dias no estado e informou que acompanha pessoalmente o trabalho das equipes envolvidas na ocorrência.
Saiba Mais
- Brasil A curiosa história da Fanta: a ligação de um dos refrigerantes preferidos do Brasil com a Alemanha durante o nazismo
- Brasil A onda de calor extremo que coloca 6,5 milhões de brasileiros em alerta vermelho
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda
- Brasil Carnaval 2026: como fica o trabalho durante o feriado prolongado?
- Brasil Busca por irmãos no Maranhão: O limite entre a tecnologia e a mata
- Brasil Investigadores encontram celular de corretora assassinada em Goiás