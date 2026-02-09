Pessoa morre após parada cardiorrespiratória em academia da Asa Norte

Uma pessoa morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã desta segunda-feira (9/2), na Asa Norte, em Brasília. O caso ocorreu por volta das 6h05, na Smart Fit da 305 Norte, perto do Carrefour Bairro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou equipes de socorro ao local. Assim que chegaram, os militares iniciaram imediatamente todos os procedimentos de reanimação previstos no protocolo para esse tipo de ocorrência.

Apesar dos esforços da equipe, a vítima não resistiu e o óbito foi constatado ainda no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da pessoa nem sobre possíveis causas da parada cardiorrespiratória.