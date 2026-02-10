Marcela França, influenciadora digital, morre aos 43 anos

Marcela França será velada nesta terça-feira (10/2), em Sete Lagoas (MG), na Grande BH - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A influenciadora digital Marcela França, de 43 anos, morreu na segunda-feira (9/2). Natural de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Marcela lutava contra um câncer de colo de útero e teve a morte confirmada nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a publicação, a influencer, que contabilizava mais de 55 mil seguidores, será velada na Capela do Asilo, na Rua Hugo Santos Silva, no Centro da cidade, a partir das 16h desta terça-feira (10/2).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após o velório, que será realizado nesta quarta-feira (11/2), às 9h, o corpo será cremado. A cerimônia é exclusiva para familiares.

"Marcela sempre dizia: 'Família é tudo'. Que essa lembrança nos conforte e nos una neste momento, o que realmente importa é o que você e as pessoas que te amam carregam no coração", diz a nota de pesar.

Marcela deixa o marido, Lúcio, e a filha, Giovana, além de seguidores e amigos que prestaram homenagens e manifestam pesar nas redes sociais.

