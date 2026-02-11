Motociclista morre em acidente com Tesla "indestrutível" em SP

Um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo (SP) causou a morte de um motociclista na madrugada desta quarta-feira (11/2). O sinistro ocorreu quando o motorista, de 36 anos, colidiu com a motocicleta, que vinha na contramão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem que estava de carro trafegava com o sinal verde e na pista regular. “Ele permaneceu no local, prestou socorro e apresentou as imagens registradas pela câmera do seu veículo. Ele não apresentava sinais de embriaguez”, diz a nota.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e o motociclista chegou a ser encaminhado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita no 14° Distrito Policial, em Pinheiros, e segue sob investigação.

O caso chamou atenção por envolver um Tesla Cybertruck, veículo em aço inoxidável conhecido como o mais “indestrutível” da marca do magnata Elon Musk. Devido ao material, a lataria do carro apresenta uma proteção básica contra armas de menor calibre, mas precisaria passar por um processo de cobertura Nível III-A para ser considerado um carro blindado.

O modelo aparece no site da Tesla por até $ 114,990 (R$ 598.120 pela cotação atual), mas chega a cerca de R$ 1,5 a R$ 2 milhões com os acessórios e custos de importação, já que a marca não atua no Brasil. Segundo boletim de ocorrência obtido pelo g1, o motorista do veículo é o dentista Igor Costa Alves, referência em harmonização facial e responsável pelo procedimento da cantora Gretchen.

O documento afirma que Igor entregou gravação do ocorrido, registrada por uma câmera dianteira do veículo. “Não há, até o presente momento, qualquer elemento indicativo de que o conduzido estivesse sob influência de álcool ou substância psicoativa, tampouco notícia de excesso de velocidade ou outra conduta objetivamente imprudente, negligente ou imperita”, diz o texto.

Confira a nota completa da SSP

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 32 anos, ocorrida após um acidente de trânsito ocorrido na madrugada de quarta-feira (11), na Avenida Cidade Jardim, na entrada do Túnel Max Feffer, zona oeste da capital.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, o motociclista já estava recebendo atendimento do Samu. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu.

No local, foi apurado que o condutor de um automóvel, de 36 anos, trafegava com o semáforo verde quando o motociclista teria entrado na contramão, ocasionando a colisão. Ele permaneceu no local, prestou socorro e apresentou as imagens registradas pela câmera do seu veículo. Ele não apresentava sinais de embriaguez.

A perícia e o IML foram acionados, e o caso foi registrado como morte suspeita no 14° Distrito Policial (Pinheiros). Diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica do acidente.