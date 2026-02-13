Tragédia em Itumbiara: amigos prestam homenagem a menino morto pelo pai

Amigos e colegas de escola prestaram, na tarde de quinta-feira (12/2), uma homenagem a Miguel. O menino foi morto pelo pai, o secretário Thales Machado, de 40 anos, que atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. O adeus a Miguel reuniu crianças, professores e familiares em uma cerimônia marcada por manifestações de carinho, orações e mensagens de apoio à família.

Vestidos de branco, os colegas usaram roupas com desenhos que imitam blusas de time de futebol e a frase “Miguel eterno”. Muitos chegaram juntos ao local do velório, alguns ainda com o uniforme escolar, levando flores e cartazes com mensagens.

À imprensa, um dos colegas deixou uma mensagem de apoio à Benício, o irmão mais novo de Miguel, que segue na UTI. "A gente quer que as boas lembranças dessas pessoas nunca acabem. De certa forma, elas ficam. É difícil, porque, em momentos assim, a gente precisa se apegar às lembranças boas, sem deixar que virem apenas saudade", disse.

Benício é filho de Thales e da empresária Sarah Tinoco Araújo, também mãe de Miguel. Ele permanece internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Modesto de Carvalho.

O que aconteceu em Itumbiara

O secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, de 40 anos, atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida.

Segundo a Polícia Civil ao Correio, o caso é tratado como “homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor”. A corporação informou que, até o momento, não há indícios de participação de terceiros.

Uma das vítimas, o filho mais velho do secretário, de 12 anos, foi levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria de Comunicação do município, o outro filho, de 8 anos, foi operado e permanece internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Itumbiara. Thales era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo.