Carnaval em Recife: Galo espera 2.5 milhões de foliões e promete 9 horas de frevo

Programação reúne 30 trios, seis alegorias e homenagens a Dom Hélder Câmara e Nise da Trindade em percurso de 6,5 km pelo Centro da capital - (crédito: Marcos Pastich/PCR)

O segundo dia do Carnaval do Recife preparou o terreno para a saída do Galo da Madrugada, maior bloco do mundo. Nesta sexta-feira (13/2), no Marco Zero, a praça ficou tomada ao som de frevo, pop e brega. Entre as apresentações estão a Orquestra do Maestro Spok, Vanessa da Mata, Iza e Raphaela Santos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A festa estende até a madrugada. Mas será no meio da noite que milhares de foliões ocupam a Ponte Duarte Coelho para garantir espaço na passagem do bloco, que deve reunir mais de 2,5 milhões de pessoas. A concentração começa às 7h30 deste sábado (14/2) e o desfile, às 9h, em percurso de 6,5 quilômetros pelo Centro da capital, com 30 trios elétricos e seis alegorias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o tema “Frevo no Planeta Galo”, a edição deste ano traz mensagem ambiental e homenagens a Dom Hélder Câmara e Nise da Trindade. A programação reúne nomes como Elba Ramalho, Almir Rouche, Nena Queiroga, Spok, André Rio e a Orquestra Popular do Recife, entre outros artistas que embalam a maratona de frevo ao longo do dia.

Leia também: Tentativa de feminicídio termina com descoberta de corpo enterrado em casa

Veja abaixo as atrações:

Orquestra Metais/convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora;

Gustavo Travassos/convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti;

Raphaela Santos/convidada: Lari Lauany;

André Rio/convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos;

Nena Queiroga;

Elba Ramalho;

Almir Rouche/Rômulo Santaray;

Spok/convidada: Priscila Senna;

Asas da América;

Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro/convidado: Chico César;

Marron Brasileiro;

Geraldinho Lins;

Quinteto Violado/convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta;

Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério;

Nonô Germano/convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves;

Gerlane Lops/convidado: Rafa Grun;

Michelle Melo/convidados: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicoli e Karla do Barui;

Bia Villa-Chan/convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes;

Romero Ferro;

Silvana Salazar;

Banda Som da Terra/convidada: Karla Karolla;

Banda Inove;

Banda Kid Camaleão/convidado: Victor Camarote;

Fabiana Pimentinha/convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua;

Cinthia Barros e Loirão/convidado: Anderson Ribeiro;

Banda Tentação e Noara Marques/convidado: Serginho Alves;

Banda Pinguim;

Telmo Santiago e Gui Menezes;

Maestro Lúcio Azevedo/convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa;

Nego Thor/convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola.