InícioBrasil
CARNAVAL 2026

Carnaval em Recife: Galo espera 2.5 milhões de foliões e promete 9 horas de frevo

Programação reúne 30 trios, seis alegorias e homenagens a Dom Hélder Câmara e Nise da Trindade em percurso de 6,5 km pelo Centro da capital

Programação reúne 30 trios, seis alegorias e homenagens a Dom Hélder Câmara e Nise da Trindade em percurso de 6,5 km pelo Centro da capital - (crédito: Marcos Pastich/PCR)
Programação reúne 30 trios, seis alegorias e homenagens a Dom Hélder Câmara e Nise da Trindade em percurso de 6,5 km pelo Centro da capital - (crédito: Marcos Pastich/PCR)

O segundo dia do Carnaval do Recife preparou o terreno para a saída do Galo da Madrugada, maior bloco do mundo. Nesta sexta-feira (13/2), no Marco Zero, a praça ficou tomada ao som de frevo, pop e brega. Entre as apresentações estão a Orquestra do Maestro Spok, Vanessa da Mata, Iza e Raphaela Santos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A festa estende até a madrugada. Mas será no meio da noite que milhares de foliões ocupam a Ponte Duarte Coelho para garantir espaço na passagem do bloco, que deve reunir mais de 2,5 milhões de pessoas. A concentração começa às 7h30 deste sábado (14/2) e o desfile, às 9h, em percurso de 6,5 quilômetros pelo Centro da capital, com 30 trios elétricos e seis alegorias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o tema “Frevo no Planeta Galo”, a edição deste ano traz mensagem ambiental e homenagens a Dom Hélder Câmara e Nise da Trindade. A programação reúne nomes como Elba Ramalho, Almir Rouche, Nena Queiroga, Spok, André Rio e a Orquestra Popular do Recife, entre outros artistas que embalam a maratona de frevo ao longo do dia.

Veja abaixo as atrações:

  • Orquestra Metais/convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora;
  • Gustavo Travassos/convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti;
  • Raphaela Santos/convidada: Lari Lauany;
  • André Rio/convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos;
  • Nena Queiroga;
  • Elba Ramalho;
  • Almir Rouche/Rômulo Santaray;
  • Spok/convidada: Priscila Senna;
  • Asas da América;
  • Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro/convidado: Chico César;
  • Marron Brasileiro;
  • Geraldinho Lins;
  • Quinteto Violado/convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta;
  • Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério;
  • Nonô Germano/convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves;
  • Gerlane Lops/convidado: Rafa Grun;
  • Michelle Melo/convidados: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicoli e Karla do Barui;
  • Bia Villa-Chan/convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes;
  • Romero Ferro;
  • Silvana Salazar;
  • Banda Som da Terra/convidada: Karla Karolla;
  • Banda Inove;
  • Banda Kid Camaleão/convidado: Victor Camarote;
  • Fabiana Pimentinha/convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua;
  • Cinthia Barros e Loirão/convidado: Anderson Ribeiro;
  • Banda Tentação e Noara Marques/convidado: Serginho Alves;
  • Banda Pinguim;
  • Telmo Santiago e Gui Menezes;
  • Maestro Lúcio Azevedo/convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa;
  • Nego Thor/convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 13/02/2026 22:06
SIGA
x