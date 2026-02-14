Lenine celebra encontro com Lula em Recife: "Bom carnaval"

Após a agenda em Pernambuco, o presidente deve seguir para Salvador e, em seguida, para o Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou neste sábado (14/2) o desfile do Galo da Madrugada, no Recife, e apareceu ao lado do cantor Lenine em uma foto publicada nas redes sociais do artista. A imagem foi compartilhada no Instagram do homenageado do Carnaval 2026, em meio à passagem do maior bloco do mundo pelas ruas do centro da capital pernambucana.

Lula assistiu ao desfile de um camarote restrito. Após a agenda em Pernambuco, o presidente deve seguir para Salvador e, em seguida, para o Rio de Janeiro.

Na publicação, Lenine registrou o encontro no bloco. O artista foi o homenageado oficial do Carnaval do Recife neste ano e se apresentou no Marco Zero, mesclando músicas autorais com clássicos regionais, como Dona da Minha Cabeça, de Geraldo Azevedo.

Com o tema “Frevo no Planeta Galo”, o desfile deste ano trouxe mensagem em defesa do meio ambiente. As alegorias destacaram elementos da fauna e da flora, além de referências a energias renováveis e práticas sustentáveis. Parte das estruturas foi produzida com materiais recicláveis, como garrafas PET e papelão.

A programação começou às 7h30, com concentração na Rua Azul com a Rua Imperial. Às 9h, teve início o cortejo, que percorreu cerca de 6,5 quilômetros, saindo do Forte das Cinco Pontas e passando por vias como a Avenida Dantas Barreto, a Avenida Guararapes e a Rua do Sol.

A organização estima público superior a 2,5 milhões de pessoas. Entre as atrações, mais de 30 artistas se revezaram nos trios. Um dos destaques foi a homenagem ao filme O Agente Secreto, que concorre ao Oscar em quatro categorias, com a reprodução de um espetáculo apresentado anteriormente em Paris.

No quarto trio, regido pelo maestro Ademir Araújo, a Orquestra Popular do Recife levou ao público repertório tradicional do frevo, incluindo “Vassourinhas”, reforçando o caráter simbólico da edição que celebrou Lenine como figura central da festa.

*A repórter viajou a convite da prefeitura de Recife