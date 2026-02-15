Feminicídio em Itumbiara: Justiça havia concedido medida protetiva após ameaças

Um caso de feminicídio foi registrado no setor Santa Rita, em Itumbiara, neste sábado (14/2). Um homem atirou na ex-esposa e machucou a enteada, mesmo com uma medida protetiva de urgência em vigor contra o autor do crime. Segundo fonte da Polícia Civil ouvida pelo Correio, a vítima havia comparecido à delegacia no início de fevereiro para denunciar episódios de violência doméstica, e a proteção judicial foi concedida no mesmo dia.
O homem atirou na ex-companheira e, em seguida, tirou a própria vida. Durante o ataque, o homem também feriu a filha da vítima, uma adolescente de 15 anos. A adolescente foi testemunha da violência, e a situação já era acompanhada pelas autoridades.
O suspeito havia sido intimado a comparecer à delegacia no dia 13 de fevereiro para prestar esclarecimentos no âmbito do caso de violência doméstica, um dia antes de cometer o crime. A investigação será formalmente instaurada, ainda que o autor do crime tenha morrido. O crime será investigado como feminicídio seguido de suicídio.
A arma utilizada no crime foi apreendida. As investigações ficaram a cargo do Grupo De Investigação de Homicídios (GIH).
