Feminicídio em Itumbiara: Justiça havia concedido medida protetiva após ameaças

Vítima havia procurado a delegacia dias antes do crime e tinha proteção judicial concedida

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que policiais e o carro do Instituto Médico Legal interditam a casa da vítima - (crédito: Reprodução/Instagram @vidocaofc)
Um caso de feminicídio foi registrado no setor Santa Rita, em Itumbiara, neste sábado (14/2). Um homem atirou na ex-esposa e machucou a enteada, mesmo com uma medida protetiva de urgência em vigor contra o autor do crime. Segundo fonte da Polícia Civil ouvida pelo Correio, a vítima havia comparecido à delegacia no início de fevereiro para denunciar episódios de violência doméstica, e a proteção judicial foi concedida no mesmo dia.

O homem atirou na ex-companheira e, em seguida, tirou a própria vida. Durante o ataque, o homem também feriu a filha da vítima, uma adolescente de 15 anos. A adolescente foi testemunha da violência, e a situação já era acompanhada pelas autoridades. 

O suspeito havia sido intimado a comparecer à delegacia no dia 13 de fevereiro para prestar esclarecimentos no âmbito do caso de violência doméstica, um dia antes de cometer o crime. A investigação será formalmente instaurada, ainda que o autor do crime tenha morrido. O crime será investigado como feminicídio seguido de suicídio.

A arma utilizada no crime foi apreendida. As investigações ficaram a cargo do Grupo De Investigação de Homicídios (GIH).

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 15/02/2026 14:26 / atualizado em 15/02/2026 16:36
