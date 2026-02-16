PM prende mais de 200 pessoas no Rio em fim de semana de carnaval

Desde o início dos festejos, a corporação atua com mais de 12 mil agentes nas ruas - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Em uma das capitais da folia no país, a segurança teve que ser reforçada para conter crimes durante os blocos de rua. Entre sexta-feira (13/2) e domingo (15), a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) prendeu 234 pessoas e apreendeu 30 adolescentes em operações relacionadas ao carnaval.

Desde o início dos festejos, a corporação atua com mais de 12 mil agentes nas ruas, preparados para atuar em casos que ameacem a segurança dos foliões. Somente no centro da capital fluminense, onde ocorrem os principais blocos e desfiles, a PM apreendeu pelo menos 73 materiais perfurocortantes.

Já na Zona Norte, equipes foram enviadas para conter disputas entre grupos rivais no carnaval. Também há reforços da Guarda Municipal, que somente neste domingo conduziu quatro pessoas à delegacia. Entre os casos flagrantes atendidos estão dois casos de violência contra a mulher e um incidente de injúria racial.

A operação da polícia conta com um sistema de videomonitoramento em tempo real, além de drones e outras estratégias de acompanhamento. Além disso, há 385 viaturas equipadas com câmeras embarcadas, que transmitem imagens ao vivo, com reconhecimento facial e leitura de placas.

