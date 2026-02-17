Mulher se agarra a poste e se salva de enxurrada: 'Fiquei entre a vida e a morte' - (crédito: Reprodução/Instagram @gazetaitaqua)

Fortes chuvas atingiram a cidade de São Paulo e região metropolitana nesta segunda-feira, 16. Em Guarulhos, a enchente deixou pessoas ilhadas e arrastou uma mulher, Larissa Guedes Rossi. Em vídeos, ela parece agarrada em um poste de energia para não ser levada pela correnteza.

Em entrevista à TV Globo, Larissa contou que estava saindo da empresa em que trabalha quando a água começou a subir. Ela tentou jogar o carro em direção ao posto de gasolina das mediações, mas o veículo já começou a boiar.

"Achei que ia morrer. Eu fiquei entre a vida e a morte", disse.

Larissa saiu pela janela do carro, enquanto moradores de um imóvel na região, que fizeram a gravação do vídeo, gritavam para que ela se segurasse no poste de energia. Na gravação, é possível escutar o desespero das testemunhas enquanto o nível da água subia, com a mulher ainda dentro do veículo.

"Eu pulei do carro. Quando pulei, mergulhei completamente. Estava muito fundo", disse ela à reportagem da Globo.

Além de Larissa, o Corpo de Bombeiros resgatou outras três pessoas em Guarulhos, sem registros de mortes ou feridos.

Na capital paulista, a chuva fez vítimas fatais. Alice Ferreira Conceição, de 60 anos, faleceu após ser arrastada por uma enxurrada durante o temporal da segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a ocorrência foi registrada no bairro do Mandaqui, zona norte da capital.

Relatos de moradores indicam que ela caiu na água e ficou presa sob um veículo.

Alerta de chuvas

A capital paulista permanece com alerta para pancadas de chuvas entre o período da tarde e da noite desta terça-feira de carnaval, 17, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de SP. Com isso, a atenção da população precisa ser redobrada em razão dos riscos provocados pelas precipitações.

As fortes chuvas já provocaram 17 mortes no estado de São Paulo.