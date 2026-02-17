Carro alegórico da campeã Mocidade Alegre viralizou fora do Brasil

Mocidade Alegre é a Campeã do Carnaval de São Paulo de 2026 - (crédito: Reprodução/Instagram @nasavenidasdavida)

Campeã do carnaval de São Paulo em 2026, a Mocidade Alegre viralizou em perfis estrangeiros nas redes sociais nos últimos dias com um grande carro alegórico de Iemanjá. Vídeos da apresentação tiveram milhares de compartilhamentos, que destacaram a valorização da ancestralidade africana no Brasil.

"A forma como a África se manifesta no carnaval brasileiro é simplesmente linda para mim!", diz postagem no X (antigo Twitter), com um milhão de visualizações. "Para mim, não existe comunidade negra fora da África que se orgulhe mais de sua herança africana do que a negritude afro-brasileira. Linda", apontou outra, com mais de 608 mil visualizações.

Segunda maior campeã do carnaval paulistano, a Mocidade Alegre chegou ao 13º título com um enredo em homenagem à atriz Léa Garcia. O nome é "Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra".

O carro alegórico chamou a atenção por trazer a representação africana da Iemanjá, repleta de conchas, e também pela plasticidade do efeito da queda da água. A alegoria é inspirada no filme A Deusa Negra, de 1978, do cineasta nigeriano Ola Baloguno, no qual Lea interpreta Iemanjá.

A ancestralidade e representatividade africana de Léa Garcia estão entre as principais características do desfile. Em determinado trecho, o samba-enredo exalta: "Consagração da negritude/ Resiste entre tantos personagens/ A pele preta é armadura/ No palco, expressão de liberdade".

A escola destacou momentos marcantes da trajetória de Léa Garcia, com fantasias e alegorias que revisitavam sua carreira, desde as origens no Teatro Experimental do Negro até os papéis consagrados no cinema e na televisão. A atriz morreu em 2023, aos 90 anos, no dia em que seria homenageada no Festival de Cinema de Gramado.

Carioca, Léa estrelou Orfeu Negro, de 1959, filme francês de Marcel Camus gravado no Brasil e vencedor do Oscar de produção estrangeira. Em 2005, foi premiada em Gramado por As Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo. Atuou em outras dezenas de produções cinematográficas e de televisão.

No desfile, a atriz foi representada na comissão de frente pela médica Thelma Assis, conhecida por ter sido campeã do Big Brother Brasil de 2020. Outro ex-BBB e médico, Fred Nicácio participou ao representar Abdias Nascimento, intelectual e artista brasileiro que foi casado com Léa.

A Mocidade Alegre foi fundada em 1967. Com Solange Cruz Bichara Rezende de presidente, teve o desfile assinado pelo carnavalesco Caio Araújo. A bateria é liderada pelo Mestre Sombra.

A escola foi a terceira a desfilar no sábado, 14. Seus últimos títulos foram uma dobradinha, em 2023 e 2024.