Chuvas intensas colocam 607 municípios sob alerta máximo até sexta-feira

Inmet emitiu aviso de "Grande Perigo" para acumulado de chuva em cidades do Sudeste, do Sul e do Nordeste do país - (crédito: Inmet)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de “grande perigo” para acumulado de chuva em 607 municípios das regiões Sudeste, Sul e Nordeste. O alerta começou às 9h45 desta terça-feira (24/2) e segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27). Segundo o órgão, a previsão indica precipitações superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, índice que eleva o potencial de impactos.

De acordo com o instituto, o cenário aumenta a possibilidade de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, sobretudo em áreas classificadas como de risco. O comunicado aponta que a intensidade da chuva pode provocar danos em regiões urbanas e rurais, com reflexos no tráfego, no fornecimento de energia e na rotina de serviços essenciais.

O aviso abrange municípios de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná, além de todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em Minas, estão sob alerta Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul e Sudoeste, Campo das Vertentes, Vale do Mucuri e Região Metropolitana de Belo Horizonte. No Espírito Santo, a previsão alcança as áreas Central, Noroeste, Sul e o Litoral Norte.

No Rio de Janeiro, o comunicado inclui Sul Fluminense, Vale do Paraíba, Noroeste, Norte, Centro Fluminense, Baixadas e Região Metropolitana. Em São Paulo, estão listados Vale do Paraíba, Litoral Sul, Baixadas e Região Metropolitana. No Sul da Bahia e na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, também há previsão de acumulados elevados.

O Inmet orienta que moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observem sinais de movimentação em encostas e permaneçam em locais abrigados durante os períodos mais intensos de chuva. Em caso de inundação, a recomendação é proteger objetos, acondicionando-os em sacos plásticos. Para informações adicionais ou atendimento emergencial, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro

