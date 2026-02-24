Chuvas deixam mais de 440 desabrigados em Juiz de Fora

As chuvas que atingiram o município mineiro de Juiz de Fora desde a tarde de segunda-feira (23/02) deixaram cerca de 440 desabrigados. A prefeitura decretou estado de calamidade pública na madrugada desta terça-feira (24/2), diante do volume excedente de preciptações. O mês de fevereiro é considerado o mais chuvoso já registrado na cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora, as chuvas ultrapassaram mais que o dobro da média esperada para o mês. Ao menos 20 mortes foram confirmadas no município, segundo nota conjunta da Prefeitura, do CBM e da Defesa Civil municipal.
As chuvas intensas também causaram alagamentos em diversos bairros, transbordamento do Rio Paraibuna, deslizamentos de terra e bloqueios em vias importantes da cidade. Foram registrados mais de 331 ocorrências de emergência, incluindo casas atingidas, moradores ilhados e risco de desabamento em áreas de encosta.
Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e de serviços municipais seguem mobilizadas para atendimento de ocorrências, resgate de desaparecidos e suporte às famílias afetadas. A prefeitura informou que as pessoas desabrigadas estão sendo atendidas em abrigos provisórios espalhados por pontos da cidade.
A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), publicou nas redes sociais que a intensidade da chuva foi completamente atípica e ressaltou a mobilização de todos os recursos disponíveis para enfrentar a crise. As aulas em todas as escolas municipais foram suspensas, e funcionários públicos foram orientados a realizar atividades remotas enquanto persistirem os riscos.
O município enfrenta ainda buscas por desaparecidos e avaliação dos danos estruturais. A situação de calamidade permitirá agilizar recursos estaduais e federais para reforçar as ações de resposta e ajuda humanitária.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (24/2), que determinou a mobilização imediata do Governo Federal para apoiar as cidades da Zona da Mata mineira atingidas pelas fortes chuvas das últimas 24 horas. Segundo o presidente, uma equipe de coordenação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) já está a caminho de Minas Gerais.
