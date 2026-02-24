Chuvas deixam mais de 440 desabrigados em Juiz de Fora

Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas de um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, em 24 de fevereiro de 2026 - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

As chuvas que atingiram o município mineiro de Juiz de Fora desde a tarde de segunda-feira (23/02) deixaram cerca de 440 desabrigados. A prefeitura decretou estado de calamidade pública na madrugada desta terça-feira (24/2), diante do volume excedente de preciptações. O mês de fevereiro é considerado o mais chuvoso já registrado na cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora, as chuvas ultrapassaram mais que o dobro da média esperada para o mês. Ao menos 20 mortes foram confirmadas no município, segundo nota conjunta da Prefeitura, do CBM e da Defesa Civil municipal.

As chuvas intensas também causaram alagamentos em diversos bairros, transbordamento do Rio Paraibuna, deslizamentos de terra e bloqueios em vias importantes da cidade. Foram registrados mais de 331 ocorrências de emergência, incluindo casas atingidas, moradores ilhados e risco de desabamento em áreas de encosta.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e de serviços municipais seguem mobilizadas para atendimento de ocorrências, resgate de desaparecidos e suporte às famílias afetadas. A prefeitura informou que as pessoas desabrigadas estão sendo atendidas em abrigos provisórios espalhados por pontos da cidade.

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), publicou nas redes sociais que a intensidade da chuva foi completamente atípica e ressaltou a mobilização de todos os recursos disponíveis para enfrentar a crise. As aulas em todas as escolas municipais foram suspensas, e funcionários públicos foram orientados a realizar atividades remotas enquanto persistirem os riscos.

O município enfrenta ainda buscas por desaparecidos e avaliação dos danos estruturais. A situação de calamidade permitirá agilizar recursos estaduais e federais para reforçar as ações de resposta e ajuda humanitária.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (24/2), que determinou a mobilização imediata do Governo Federal para apoiar as cidades da Zona da Mata mineira atingidas pelas fortes chuvas das últimas 24 horas. Segundo o presidente, uma equipe de coordenação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) já está a caminho de Minas Gerais.