"Identificar a fibrose cística o mais cedo possível é fundamental", diz presidente do Correio

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, defendeu o papel da imprensa na promoção de debates públicos sobre saúde durante o evento Fórum da Saúde: Da triagem ao cuidado — A fibrose cística no Brasil, realizado pelo jornal em parceria com a Vertex Farmacêutica.
Ao comentar a importância da iniciativa, ele reforçou a missão institucional dos veículos de comunicação. “Essa é uma das funções de todos os grupos de mídia. Hoje, o evento trata especificamente da fibrose cística, da importância de se identificar o mais cedo possível. Mesmo que não tenha cura, a doença tem tratamento”, afirmou.
Segundo Machado, o propósito do encontro foi ampliar a conscientização sobre o diagnóstico precoce. “A ideia do debate hoje aqui é exatamente sensibilizar a importância da identificação precoce da doença”, destacou.
A fibrose cística é uma doença genética rara, crônica e sem cura. Também conhecida como mucoviscidose, é considerada uma das enfermidades hereditárias mais graves comuns na infância. A condição é transmitida por herança autossômica recessiva.
De caráter progressivo, afeta diversos órgãos, principalmente os sistemas respiratório e digestivo, mas também pode comprometer o fígado e o sistema genital-urinário, exigindo acompanhamento contínuo e podendo provocar complicações severas ao longo da vida.
Machado também ressaltou o alcance social de fóruns como o promovido pelo jornal. “Sem dúvida nenhuma, esse tipo de debate é muito importante para o conhecimento do público, dos primeiros sintomas, para que se possa começar a tratar o mais rápido possível”, concluiu.
