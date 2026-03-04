Terceiro acusado de estupro coletivo em Copacabana se entrega à polícia

Câmeras de segurança do prédio registraram o momento da chegada e saída dos jovens ao prédio. - (crédito: Reprodução)

O terceiro foragido no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos se entregou à polícia na manhã desta quarta-feira (4/3). Ao Correio, a Polícia Civil do estado afirmou que Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, apresentou-se na 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), acompanhado de seu advogado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jovem é filho do ex-subsecretário da gestão Cláudio Castro (PL), José Simonin. Ele foi exonerado na terça-feira (3/3) da Secretaria de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, em meio à repercussão do caso. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (4/4).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na terça-feira (3/3), outros dois reús já haviam se entregado: Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos, e João Gabriel Xavier Berthô, também de 19. Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, é o único que permanecia foragido até a última atualização desta reportagem. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o delegado da 12ª DP, Ângelo Lages, informou que espera que Bruno também se entregue ainda nesta quarta-feira, embora não haja previsão de horário.

Os quatro são réus pelo crime de estupro, com o agravante de a vítima ser menor de idade, além da acusação de cárcere privado. Há ainda um quinto envolvido no caso: um adolescente, cuja identidade não foi divulgada por ser menor de idade. O inquérito referente a ele foi encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que solicitou a apreensão por ato infracional análogo aos crimes investigados.



Leia também: Mulher que levou 61 socos de ex no elevador mostra face reconstruída

Entenda

Os quatro jovens são acusados de atrair uma jovem de 17 anos para um apartamento localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio, em um crime caracterizado pela polícia como "emboscada planejada". Na noite de 31 de janeiro, a vítima relatou que foi convidada pelo ex-namorado, um adolescente de 17 anos, para ir ao imóvel. Ele teria pedido que ela levasse uma amiga, mas, como não conseguiu companhia, a jovem foi sozinha.

Ainda no elevador, o rapaz avisou que outros amigos estariam no local e sugeriu que fariam “algo diferente”. A adolescente disse ter recusado. No apartamento, ela foi levada para um quarto e, enquanto mantinha relação sexual com o ex-namorado, outros quatro jovens entraram no cômodo.

Leia também: ECA Digital avança para fase de implementação e regulamentação

A vítima contou que, após insistência, concordou apenas que eles permanecessem no quarto, desde que não a tocassem. Conforme o relato prestado à polícia, os rapazes tiraram a roupa, passaram a beijá-la e apalpá-la e a forçaram a praticar sexo oral, além de submetê-la à penetração.

Ela afirmou ter sofrido agressões físicas, como tapas, socos e um chute na região abdominal. Segundo o depoimento, tentou sair do quarto, mas foi impedida.

