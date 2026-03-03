Mulher que levou 61 socos de ex no elevador mostra face reconstruída

Em julho de 2025, Juliana Garcia renasceu após um episódio de violência traumático. A influenciadora foi vítima de tentativa de feminicídio cometida pelo então parceiro Igor Eduardo Cabral no elevador do prédio em que moravam e sofreu deformações ao ser agredida com 61 socos, cena que repercutiu nacionalmente. Hoje, Juliana exibe o rosto após reconstrução facial completa e é exemplo para mulheres em todo o país.

Em novas fotos, a influenciadora mostra o antes e depois das cirurgias estéticas. Em agosto, Juliana já havia feito a osteossíntese, cirurgia ortopédica para tratar fraturas ósseas. Durante os seis meses de cicatrização, ela viu o rosto recuperar a funcionalidade, mas com algumas sequelas.

A nova intervenção buscou recuperar um fator essencial para a autoestima dela: o sorriso. “Eu sempre fui uma pessoa de sorriso largo, agora não sou mais”, contou em conversa divulgada pela odontologista Renata Matos, responsável pelos procedimentos, que divulgou as imagens nas redes sociais. Devido às fraturas, Juliana ficou com um lado do rosto mais paralisado, o que fez com que a jovem perdesse o hábito de sorrir com os dentes à mostra pela falta de simetria.

“Minha transformação me trouxe a autoestima de volta, sem dúvidas”, declarou. “Esse é apenas o início de uma série de mudanças que irão ocorrer.”



