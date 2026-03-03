InícioBrasil
RIO GRANDE DO NORTE

Mulher que levou 61 socos de ex no elevador mostra face reconstruída

Juliana Garcia foi vítima de tentativa de feminicídio em julho de 2025 e hoje é voz ativa pelo fim da violência contra a mulher

Câmera de segurança flagrou agressão contra Juliana Garcia no elevador - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Câmera de segurança flagrou agressão contra Juliana Garcia no elevador - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em julho de 2025, Juliana Garcia renasceu após um episódio de violência traumático. A influenciadora foi vítima de tentativa de feminicídio cometida pelo então parceiro Igor Eduardo Cabral no elevador do prédio em que moravam e sofreu deformações ao ser agredida com 61 socos, cena que repercutiu nacionalmente. Hoje, Juliana exibe o rosto após reconstrução facial completa e é exemplo para mulheres em todo o país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em novas fotos, a influenciadora mostra o antes e depois das cirurgias estéticas. Em agosto, Juliana já havia feito a osteossíntese, cirurgia ortopédica para tratar fraturas ósseas. Durante os seis meses de cicatrização, ela viu o rosto recuperar a funcionalidade, mas com algumas sequelas. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Juliana Soares (@julianagarcia.br)

A nova intervenção buscou recuperar um fator essencial para a autoestima dela: o sorriso. “Eu sempre fui uma pessoa de sorriso largo, agora não sou mais”, contou em conversa divulgada pela odontologista Renata Matos, responsável pelos procedimentos, que divulgou as imagens nas redes sociais. Devido às fraturas, Juliana ficou com um lado do rosto mais paralisado, o que fez com que a jovem perdesse o hábito de sorrir com os dentes à mostra pela falta de simetria. 

“Minha transformação me trouxe a autoestima de volta, sem dúvidas”, declarou. “Esse é apenas o início de uma série de mudanças que irão ocorrer.”


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 03/03/2026 16:00 / atualizado em 03/03/2026 16:00
SIGA
x