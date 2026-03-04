InícioBrasil
Criança de 9 anos morre após consumir comida contaminada

Mãe da vítima é a principal suspeita. O caso ocorreu em Conselheiro Lafaiete, a cerca de 100km de Belo Horizonte

A mãe da criança chegou a receber voz de prisão no local, mas não pode ser conduzida a uma delegacia por causa do estado de saúde - (crédito: Reprodução/PMMG)
A mãe da criança chegou a receber voz de prisão no local, mas não pode ser conduzida a uma delegacia por causa do estado de saúde - (crédito: Reprodução/PMMG)

Uma criança de 9 anos morreu, na madrugada desta terça-feira (3/3), após consumir um alimento contaminado dentro de casa. O caso ocorreu em Conselheiro Lafaiete, a cerca de 100km de Belo Horizonte.

A principal suspeita da Polícia Civil de Minas Gerais é de que a própria mãe tenha envenenado o garoto, apesar de ela também ter sido intoxicada e estar internada em um hospital da região. O chamado de socorro foi feito pelo outro filho da mulher, de 14 anos, que informou aos policiais militares pelo telefone que a mãe e o irmão estavam passando mal.

Ao chegarem no local, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o menino de 9 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve a morte declarada ainda no local. Já a mulher foi levada a um centro clínico com suspeita de intoxicação.

Na casa, as autoridades encontraram cartas, vestígios e amostras de alimentos, todos encaminhados para perícia técnica. A mãe da criança chegou a receber voz de prisão no local, mas não pode ser conduzida a uma delegacia por conta do estado de saúde. A Polícia Civil está também ouvindo testemunhas e pessoas que possam contribuir com informações sobre o caso.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

postado em 04/03/2026 16:36 / atualizado em 04/03/2026 16:36
