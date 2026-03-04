Criança de 9 anos morre após consumir comida contaminada

A mãe da criança chegou a receber voz de prisão no local, mas não pode ser conduzida a uma delegacia por causa do estado de saúde - (crédito: Reprodução/PMMG)

Uma criança de 9 anos morreu, na madrugada desta terça-feira (3/3), após consumir um alimento contaminado dentro de casa. O caso ocorreu em Conselheiro Lafaiete, a cerca de 100km de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A principal suspeita da Polícia Civil de Minas Gerais é de que a própria mãe tenha envenenado o garoto, apesar de ela também ter sido intoxicada e estar internada em um hospital da região. O chamado de socorro foi feito pelo outro filho da mulher, de 14 anos, que informou aos policiais militares pelo telefone que a mãe e o irmão estavam passando mal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao chegarem no local, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o menino de 9 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve a morte declarada ainda no local. Já a mulher foi levada a um centro clínico com suspeita de intoxicação.

Na casa, as autoridades encontraram cartas, vestígios e amostras de alimentos, todos encaminhados para perícia técnica. A mãe da criança chegou a receber voz de prisão no local, mas não pode ser conduzida a uma delegacia por conta do estado de saúde. A Polícia Civil está também ouvindo testemunhas e pessoas que possam contribuir com informações sobre o caso.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Brasil Brasil reduz em 39% a área queimada em 2025, segundo o MMA

Brasil reduz em 39% a área queimada em 2025, segundo o MMA Brasil Governo prepara MP para ampliar apoio às cidades afetadas pelas chuvas

Governo prepara MP para ampliar apoio às cidades afetadas pelas chuvas Brasil 62,6% das vítimas de feminicídio no Brasil são negras

62,6% das vítimas de feminicídio no Brasil são negras Brasil Terceiro acusado de estupro coletivo em Copacabana se entrega à polícia

Terceiro acusado de estupro coletivo em Copacabana se entrega à polícia Brasil Polícia mobiliza comissão especial após dois meses do desaparecimento de irmãos em Bacabal

Polícia mobiliza comissão especial após dois meses do desaparecimento de irmãos em Bacabal Brasil Ator José Dumont é preso por estupro de vulnerável. Veja vídeo