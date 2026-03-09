Morte de bebê de 8 meses é investigada em Montes Claros

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) iniciou investigação sobre a morte de uma criança de oito meses ocorrida em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O bebê foi encaminhado para atendimento no Hospital de Pronto Socorro Municipal Alpheu de Quadros, na tarde do último sábado (7/3), mas não resistiu.
A equipe médica do pronto socorro realizou as manobras de reanimação e constataram que a criança veio a óbito.
Inicialmente, os pais apresentaram versões diferentes sobre o que teria ocorrido com o bebê, entre as quais engasgo e possível contato com fiação elétrica dentro da residência. Foi levantada a suspeita de que a criança poderia ter sido vítima de algum tipo de violência.
Por isso, a Polícia Militar foi acionada e o corpo da criança foi encaminhado à necrópsia no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.
Nesta segunda-feira (9/3), por meio de nota, a Polícia Civil afirma que o exame de necrópsia constatou que a morte da criança foi causada por choque elétrico (eletroplessão).
“Durante o exame, verificou-se que a descarga elétrica teria entrado pela mão da vítima e saído pela região do ombro, onde foi identificada lesão compatível com o ponto de saída da corrente elétrica”, diz o comunicado.
A Policia Civil informou ainda que foi descartada a possibilidade de a criança ter sofrido violência sexual. Diante das informações fornecidas pelo médico legista, os pais foram ouvidos e liberados.
Contudo, a PC anunciou que “as investigações continuam, a fim de esclarecer completamente as circunstâncias do fato”.