Brasil tem mais de 70 bilionários na lista da Forbes; veja quem são

O Brasil ampliou a presença entre as maiores fortunas do planeta na nova lista de bilionários divulgada pela revista Forbes em 2026. O país passou a ter mais de 70 representantes no ranking mundial, número recorde, com patrimônio conjunto estimado em US$ 291,9 bilhões. O levantamento considera pessoas com fortuna superior a US$ 1 bilhão e reflete a valorização de empresas, a expansão do setor financeiro e a entrada de novos empresários no grupo das maiores riquezas do mundo.

Entre os brasileiros, o primeiro lugar continua com Eduardo Saverin, cofundador do Facebook (Meta), que aparece na 59ª posição global com uma fortuna estimada em US$ 35,9 bilhões. Ele lidera o ranking nacional pelo terceiro ano consecutivo.

Na sequência aparece o banqueiro André Esteves, chairman do BTG Pactual, cuja fortuna saltou para US$ 20,2 bilhões após forte valorização dos negócios. O empresário Jorge Paulo Lemann, sócio da 3G Capital e investidor de empresas como AB InBev e Burger King, ocupa a terceira posição entre os brasileiros, com patrimônio de US$ 19,8 bilhões.

O ranking também inclui nomes tradicionais do sistema financeiro e da indústria brasileira. Entre eles estão Fernando Roberto Moreira Salles e Pedro Moreira Salles, ligados ao Itaú, além de Jorge Moll Filho, fundador da rede hospitalar Rede D’Or, e empresários do grupo 3G Capital, como Max Van Hoegaerden Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Ao todo, a lista global da Forbes reúne 3.428 bilionários, cerca de 400 a mais do que no levantamento anterior. O crescimento acompanha a valorização de empresas em diversos setores e a expansão de mercados como tecnologia, finanças, saúde e varejo.

Entre os brasileiros, as fortunas continuam concentradas principalmente nos setores financeiro, industrial, de alimentos e bebidas e tecnologia, áreas historicamente dominantes na economia do país e que seguem produzindo algumas das maiores riquezas da América Latina.

