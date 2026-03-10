InícioBrasil
Brasil tem mais de 70 bilionários na lista da Forbes; veja quem são

Levantamento global mostra crescimento das grandes fortunas brasileiras; cofundador do Facebook lidera ranking nacional

O levantamento considera pessoas com fortuna superior a US$ 1 bilhão e reflete a valorização de empresas, a expansão do setor financeiro - (crédito: ABr / Agência Brasil)
O levantamento considera pessoas com fortuna superior a US$ 1 bilhão e reflete a valorização de empresas, a expansão do setor financeiro - (crédito: ABr / Agência Brasil)

O Brasil ampliou a presença entre as maiores fortunas do planeta na nova lista de bilionários divulgada pela revista Forbes em 2026. O país passou a ter mais de 70 representantes no ranking mundial, número recorde, com patrimônio conjunto estimado em US$ 291,9 bilhões. O levantamento considera pessoas com fortuna superior a US$ 1 bilhão e reflete a valorização de empresas, a expansão do setor financeiro e a entrada de novos empresários no grupo das maiores riquezas do mundo. 

Entre os brasileiros, o primeiro lugar continua com Eduardo Saverin, cofundador do Facebook (Meta), que aparece na 59ª posição global com uma fortuna estimada em US$ 35,9 bilhões. Ele lidera o ranking nacional pelo terceiro ano consecutivo. 

Na sequência aparece o banqueiro André Esteves, chairman do BTG Pactual, cuja fortuna saltou para US$ 20,2 bilhões após forte valorização dos negócios. O empresário Jorge Paulo Lemann, sócio da 3G Capital e investidor de empresas como AB InBev e Burger King, ocupa a terceira posição entre os brasileiros, com patrimônio de US$ 19,8 bilhões. 

O ranking também inclui nomes tradicionais do sistema financeiro e da indústria brasileira. Entre eles estão Fernando Roberto Moreira Salles e Pedro Moreira Salles, ligados ao Itaú, além de Jorge Moll Filho, fundador da rede hospitalar Rede D’Or, e empresários do grupo 3G Capital, como Max Van Hoegaerden Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira. 

Ao todo, a lista global da Forbes reúne 3.428 bilionários, cerca de 400 a mais do que no levantamento anterior. O crescimento acompanha a valorização de empresas em diversos setores e a expansão de mercados como tecnologia, finanças, saúde e varejo. 

Entre os brasileiros, as fortunas continuam concentradas principalmente nos setores financeiro, industrial, de alimentos e bebidas e tecnologia, áreas historicamente dominantes na economia do país e que seguem produzindo algumas das maiores riquezas da América Latina. 

Os 10 brasileiros mais ricos na lista da Forbes 2026:

  • Eduardo Saverin — US$ 35,9 bilhões
  • André Esteves — US$ 20,2 bilhões
  • Jorge Paulo Lemann — US$ 19,8 bilhões
  • Fernando Roberto Moreira Salles — US$ 9,9 bilhões
  • Pedro Moreira Salles — US$ 9,1 bilhões
  • Jorge Moll Filho — US$ 7,5 bilhões
  • Max Van Hoegaerden Herrmann Telles — US$ 7,4 bilhões
  • Carlos Alberto Sicupira — US$ 6,9 bilhões
  • Miguel Krigsner — US$ 6,8 bilhões
  • Alex Behring — US$ 5,8 bilhões

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/03/2026 19:27
