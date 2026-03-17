Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (17/3), cinco loterias: os concursos 2985 da Mega-Sena; o 3638 da Lotofácil; o 6978 da Quina; o 2368 da Timemania e o 1189 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 104,5 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06-08-21-32-41-60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-06-07-08-10-11-13-15-18-19-20-22-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09-10-26-44-72.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 11,7 milhões apresentou o seguinte resultado: 19-24-26-45-66-75-77. O time do coração é o 73 - Sport (PE).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 3,2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-07-02-12-19-23-28. O mês da sorte é 05 - maio.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte