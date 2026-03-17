Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (17/3), cinco loterias: os concursos 2985 da Mega-Sena; o 3638 da Lotofácil; o 6978 da Quina; o 2368 da Timemania e o 1189 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Mega-Sena
A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 104,5 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06-08-21-32-41-60.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-06-07-08-10-11-13-15-18-19-20-22-24-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 10,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09-10-26-44-72.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina
Timemania
A Timemania, com prêmio previsto de R$ 11,7 milhões apresentou o seguinte resultado: 19-24-26-45-66-75-77. O time do coração é o 73 - Sport (PE).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 3,2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-07-02-12-19-23-28. O mês da sorte é 05 - maio.
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte
Saiba Mais
- Brasil Presidente Lula assina decreto do ECA Digital nesta quarta-feira
- Brasil Mulher morre após comer pizza na Paraíba; 113 foram hospitalizados
- Brasil Depois de quatro anos, jornalista se despede da bancada da GloboNews
- Brasil Eca Digital: Youtube proíbe usuário menor de 16 anos de ter canal sem supervisão dos pais
- Brasil Secretário do Rio relata perseguição armada; polícia investiga
- Brasil Morre neto de Deborah Colker; trajetória inspirou peça da coreógrafa