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LOTERIAS

Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

Caixa sorteou, na noite desta sexta-feira (20/3), a Quina 6981, a Lotofácil 3641, a Lotomania 2902, a Super Sete 825 e a Dupla Sena 2939

loterias - (crédito: reprodução)
loterias - (crédito: reprodução)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (20/3), cinco loterias: os concursos 6981 da Quina; o 2939 da Dupla Sena; o 3641 da Lotofácil; o 2902 da Lotomania e o 285 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 12 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-05-06-09-10-13-14-16-19-20-21-22-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 07-29-39-59-78.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 5,7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 05-12-21-25-29-31-33-36-46-47-50-54-58-60-61-66-68-72-78-83.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04-05-09-10-13-22 no primeiro sorteio; 09-19-24-28-41-43 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 5,7 milhões para o primeiro sorteio; e R$ 94,3 mil para o segundo. 
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 3,9 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1:
Coluna 2: 1
Coluna 3: 2
Coluna 4: 2
Coluna 5: 0
Coluna 6: 1
Coluna 7: 3
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/03/2026 20:55 / atualizado em 20/03/2026 21:35
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