Adolescente de 16 anos é baleado dentro de casa em Uberaba

PM foi acionada e localizou a suspeita na casa dela, onde foi presa e encaminhada para a delegacia - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um adolescente de 16 anos foi baleado dentro de casa na tarde desse domingo (22/3), no Bairro Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba (MG), no Triângulo.

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Segundo a Polícia Militar, o jovem foi atingido depois que criminosos efetuarem diversos disparos contra um homem de 28 anos, que era perseguido pelos suspeitos em uma motocicleta.

De acordo com o relato, a primeira vítima estava em frente a uma residência quando os autores se aproximaram e começaram a atirar. Ele tentou fugir correndo e entrou em um imóvel para se proteger.

Ao fechar o portão, os suspeitos continuaram atirando. Os disparos atravessaram a estrutura e atingiram o adolescente, que estava dentro da casa após correr para se abrigar. Ele estava jogando futebol na rua, em frente à sua casa.

O jovem foi baleado na perna direita e sofreu ainda um ferimento de raspão no abdômen. Já o homem foi atingido no tórax e na mão. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Clínicas, onde permanecem conscientes e estáveis.

A vítima, alvo dos disparos, tem passagens por roubo, posse/porte ilegal de arma de fogo, receptação e disparo de arma de fogo em via pública. Ademais, houve relato de pessoa não identificada apontando-o como autor de outro homicídio.

Ele informou ainda que, em 27 de fevereiro, saiu da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Conceição das Alagoas (MG), onde permaneceu recluso por aproximadamente três anos pelos crimes mencionados. Alegou não possuir desavenças recentes ou ter recebido ameaças, desconhecendo a autoria ou a motivação do atentado.

Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar os autores.