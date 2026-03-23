Rota da Luz: 10 anos de esperança

A Rota da Luz surgiu para tratar da segurança no trajeto dos romeiros até Aparecida, quando o atual vice-presidente era governador de SP - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A romaria Rota da Luz teve, ontem, a sua 10ª edição. Para marcar a data, a idealizadora do movimento, Lu Alckmin, ao lado do marido, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participaram da missa das 8h, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo.

O casal aguardou a chegada de um grupo de peregrinos, que percorreu cerca de 200 quilômetros desde Mogi das Cruzes até Aparecida, em uma jornada marcada por devoção, reflexão e espiritualidade. A Rota da Luz foi criada em 2016, por uma iniciativa de Lu Alckmin, que passou a liderar o projeto após sugestão do padre Rosalvino Morán, ainda quando era primeira-dama do estado de São Paulo.

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Naquela ocasião, o objetivo era oferecer um caminho mais seguro e estruturado aos romeiros que seguiam pela Via Dutra, reduzindo riscos e incentivando o turismo religioso sustentável. Ao longo dos últimos 10 anos, no entanto, o trajeto se consolidou como uma das principais rotas de peregrinação do país em direção a Aparecida.

A Rota da Luz tem um significado especial para Lu Alckmin, que perdeu seu filho Thomaz em um acidente de helicóptero, em 2015. Ele era um dos maiores incentivadores da mãe no projeto. Desde então, a peregrinação passou a carregar, também, um significado íntimo e simbólico, sendo realizada anualmente como forma de homenagem e continuidade de um legado familiar.

Pela rede social Instagram, Lu Alckmin agradeceu a Nossa Senhora por acompanhar os periguinhos durante sua jornada. Ela também disse que conta com o apoio espiritual do seu filho para continuar com o seu trabalho religioso. "Nossa Senhora, Mãe de Jesus, guia o caminho da Rota da Luz'! Nestes 10 anos de jornada, a Rota da Luz conduziu milhares de peregrinos em segurança, rumo a Aparecida. Thomaz, meu filho amado, continuará me dando forças para seguir essa missão de levar os romeiros à capital da fé!", escreveu.

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O evento coincidiu com a celebração da missa do 5º Domingo da Quaresma, em que a igreja recorda a ressurreição de Lázaro, passagem bíblica em que Jesus Cristo chora pela morte de um amigo, trazendo-o de volta à vida. Na reflexão do Evangelho, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, destacou a dimensão humana da fé cristã diante das dores e desafios contemporâneos. "Este Evangelho da ressurreição de Lázaro nos revela Jesus muito humano. Deus é um Deus com lágrima nos olhos e chora, também, as grandes maldades das guerras, onde tantos inocentes morrem", afirmou.

Em outro momento, o arcebispo fez um apelo por mais empatia e humanidade nas relações sociais, diante de um cenário global marcado por conflitos e desigualdades. "Vamos aprender eu e vocês um pouquinho mais sermos humanos, quanta crueldade neste mundo desumano, e Jesus mostra o humanismo da amizade", disse.

A fala também incluiu um chamado à ação coletiva e à solidariedade, incentivando os fiéis a se voltarem ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis, destacando a Campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Moradia e como lema Ele veio morar entre nós.