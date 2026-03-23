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ESPÍRITO SANTO

Comandante da Guarda Municipal é morta a tiros por policial rodoviário

Crime aconteceu por volta de 1h, na casa da comandante, em Vitória. Policial tirou a própria vida, após o crime

O crime aconteceu por volta de 1h, na casa da comandante, em Vitória - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)
O crime aconteceu por volta de 1h, na casa da comandante, em Vitória - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)

A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, foi morta a tiros pelo namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, na madrugada desta segunda-feira (23/3). O crime ocorreu por volta de 1h, na casa da comandante, em Vitória.

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O policial rodoviário utilizou uma escada para invadir o imóvel e disparou cinco vezes contra a cabeça da comandante dentro do quarto dela. Ele tirou a própria vida na cozinha da casa, em seguida.

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Peritos da Polícia Científica realizaram o trabalho de campo no local e ouviram familiares da vítima. A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória assumiu a investigação do caso.

A Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de três dias em razão da morte. Em nota, a administração destacou a trajetória de Dayse Barbosa como uma profissional exemplar e sua atuação no combate à violência contra a mulher. O texto reforça que a comandante deixa um legado de compromisso com o serviço público e com a segurança da capital capixaba.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 23/03/2026 12:38
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