PF deflagra operação contra preços abusivos em postos de combustíveis

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27/3), a operação Vem Diesel para fiscalização em postos de combustíveis em 11 estados e no Distrito Federal. O objetivo da ação é identificar práticas abusivas na formação de preços e possíveis irregularidades na comercialização de gasolina, etanol e diesel.
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A ação é realizada em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgãos estaduais de proteção e defesa do consumidor (Procons) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A força-tarefa atua de forma coordenada para verificar desde a qualidade dos combustíveis até a transparência na composição dos preços cobrados ao consumidor final.
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As medidas visam identificar indícios de aumentos considerados injustificados em diferentes regiões do país, além de denúncias de consumidores sobre possíveis práticas irregulares, como cartelização, adulteração de combustíveis e descumprimento de normas de informação ao público.
Possíveis irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização, que indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo, serão encaminhadas à Polícia Federal para a devida apuração de autoria e de materialidade delitiva.
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