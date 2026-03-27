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INVESTIGAÇÃO

PF deflagra operação contra preços abusivos em postos de combustíveis

Ação ocorre em 11 estados e no DF com apoio de órgãos de defesa do consumidor e da ANP para apurar irregularidades no mercado de combustíveis

PF deflagra operação contra preços abusivos em postos de combustíveis - (crédito: Divulgação/PF)
PF deflagra operação contra preços abusivos em postos de combustíveis - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27/3), a operação Vem Diesel para fiscalização em postos de combustíveis em 11 estados e no Distrito Federal. O objetivo da ação é identificar práticas abusivas na formação de preços e possíveis irregularidades na comercialização de gasolina, etanol e diesel.

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A ação é realizada em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgãos estaduais de proteção e defesa do consumidor (Procons) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A força-tarefa atua de forma coordenada para verificar desde a qualidade dos combustíveis até a transparência na composição dos preços cobrados ao consumidor final.

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As medidas visam identificar indícios de aumentos considerados injustificados em diferentes regiões do país, além de denúncias de consumidores sobre possíveis práticas irregulares, como cartelização, adulteração de combustíveis e descumprimento de normas de informação ao público.

Possíveis irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização, que indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo, serão encaminhadas à Polícia Federal para a devida apuração de autoria e de materialidade delitiva.

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Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 27/03/2026 09:00 / atualizado em 27/03/2026 09:12
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