Quina, Lotofácil, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (30/3), quatro loterias: os concursos 6989 da Quina, o 3649 da Lotofácil, o 2905 da Lotomania e o 829 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 06-08-09-10-11-12-13-14-15-17-18-20-21-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil



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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 552,9,mil, teve os seguintes números sorteados: 01-17-26-48-54.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 9,8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00-02-04-06-10-11-12-19-26-31-37-43-45-54-74-73-76-79-91-97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 4,7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 5

Coluna 3: 5

Coluna 4: 4

Coluna 5: 4

Coluna 6: 3

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete