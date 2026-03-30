A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (30/3), quatro loterias: os concursos 6989 da Quina, o 3649 da Lotofácil, o 2905 da Lotomania e o 829 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 06-08-09-10-11-12-13-14-15-17-18-20-21-24-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 552,9,mil, teve os seguintes números sorteados: 01-17-26-48-54.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina
Lotomania
Com prêmio previsto de R$ 9,8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00-02-04-06-10-11-12-19-26-31-37-43-45-54-74-73-76-79-91-97.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania
Super Sete
Com prêmio previsto de R$ 4,7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 2
Coluna 2: 5
Coluna 3: 5
Coluna 4: 4
Coluna 5: 4
Coluna 6: 3
Coluna 7: 5
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete
Saiba Mais
- Brasil Quina, Lotofácil, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda
- Brasil BA: corpo de mulher é encontrado dentro de congelador; suspeito foi preso
- Brasil Cachorro tenta salvar Jesus em encenação da Paixão de Cristo; veja
- Brasil Pix registra falhas nesta segunda-feira e impacta usuários
- Brasil FAB investiga explosão na turbina de avião da Delta Airlines em Guarulhos
- Brasil "Após um burnout, larguei carreira de 20 anos em TI para viajar o Brasil e dançar forró"