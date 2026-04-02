MEC anuncia apps com livros grátis e cursos de idiomas

Uma das novidades, o MEC Livros, funcionará como uma biblioteca virtual com cerca de 8 mil obras disponíveis. - (crédito: Flickr - Senado Federal)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o lançamento de duas novas plataformas digitais voltadas à educação gratuita: o MEC Livros e o MEC Idiomas. A iniciativa foi divulgada na última quarta-feira (1º/4) e integra a estratégia do governo federal de ampliar o acesso ao conhecimento por meio de ferramentas online. Apesar da apresentação oficial e dos detalhes já divulgados, a data de disponibilização dos aplicativos ao público ainda não foi informada.

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Uma das novidades, o MEC Livros, funcionará como uma biblioteca virtual com cerca de 8 mil obras disponíveis. O acervo reunirá desde clássicos de domínio público até produções contemporâneas, permitindo que usuários de todo o país tenham acesso gratuito à leitura.

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O sistema adotado será semelhante ao de bibliotecas tradicionais: os livros poderão ser “emprestados” por um período de 14 dias, com possibilidade de renovação pelo mesmo prazo.

Cursos gratuitos de idiomas

Já o MEC Idiomas terá como foco o ensino de línguas estrangeiras. Inicialmente, a plataforma oferecerá cursos de inglês e espanhol, com conteúdos organizados do nível básico ao avançado.

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A proposta, segundo o governo, é ampliar futuramente o catálogo, incluindo novos idiomas e expandindo as oportunidades de aprendizado para diferentes públicos.

As novas ferramentas se somam a outras iniciativas digitais já implementadas pela pasta, como o MEC Enem, voltado a estudantes do ensino médio. O aplicativo oferece, entre outros recursos, correção de redações com apoio de inteligência artificial, baseada nos critérios utilizados no Exame Nacional do Ensino Médio.

De acordo com o MEC, o conjunto de plataformas busca reduzir desigualdades no acesso à educação, incentivando tanto a leitura quanto a qualificação em idiomas. A expectativa é que as novas soluções ampliem o alcance das políticas educacionais e fortaleçam a inclusão digital em diferentes regiões do Brasil.