"Enamed não deve ser utilizado para medir a qualidade de cursos", diz consultor

Representantes da rede particular de ensino superior defendem que o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que mede o desempenho individual dos alunos, não deve ser utilizado para medir o ensino de instituições. Segundo o consultor da Associação dos Mantenedores Educadores do Ensino Superior (Amies), Esmeraldo Malheiros, o Enamed mede apenas um fator para a qualidade de ensino: o desempenho dos alunos. “Constitui apenas 20% dos indicadores que medem o ensino”, disse o representante da rede particular no CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (1/4). O exame esteve envolvido em polêmicas após a divulgação de conceitos baixos, o que levou a uma supervisão pelo Ministério da Educação (MEC).

O Enamed é uma modalidade do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que são provas aplicadas aos concluintes de cursos superiores, porém exclusiva para cursos de medicina. Aos jornalistas Mariana Niederauer e Ronayre Nunes, o consultor defendeu a aplicação do Enamed como exame avaliativo, mas disse que não deve ser utilizado para medir a qualidade da formação médica.

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De acordo com Malheiros, outros fatores devem ser levados em consideração para observar uma instituição de ensino superior, como o corpo docente, infraestrutura, produção científica e organização.

O entrevistado destacou, ainda, que a primeira edição do Enamed apresentou dúvidas na metodologia de avaliação, que só foi definida após a aplicação da prova. Desta forma, faculdades que tinham uma série histórica de conceitos altos no Enade obtiveram resultados baixos no novo Enamed. “Precisamos consertar essas distorções e manter a avaliação”, disse o conselheiro.

O Enamed não possui correlação com um exame de proficiência médica, adiciona Malheiros. O Enamed é exclusivamente destinado a medir a qualidade do ensino superior. No entanto, está em tramitação no Congresso um projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed).