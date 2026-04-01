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Acidente

Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-020, perto de Planaltina

Um das vítimas precisou ser transportada pelo helicóptero da corporação para uma unidade hospitalar

Até a publicação desta matéria, a dinâmica exata da colisão não havia sido esclarecida pelas autoridades - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Até a publicação desta matéria, a dinâmica exata da colisão não havia sido esclarecida pelas autoridades - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros, na manhã desta quarta-feira (1º/4), na BR-020, na altura de Planaltina. O acidente, que ocorreu por volta das 09h46 no km 37 (sentido São Gabriel). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as vítimas (dois homens e duas mulheres) foram encontradas conscientes e orientadas pelas equipes de socorro, mas apresentavam suspeitas de fraturas pelo corpo.

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Devido à gravidade das lesões, uma das mulheres precisou ser transportada com urgência pelo helicóptero da corporação para uma unidade hospitalar. Os demais feridos foram levados por ambulâncias após a regulação médica no local. A rodovia V-111 precisou ser totalmente interditada para o pouso da aeronave e para garantir a segurança dos socorristas.

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Além do atendimento pré-hospitalar, os militares atuaram na prevenção de riscos de incêndio nos veículos envolvidos: uma VW Saveiro e um Ford Fiesta, ambos de cor branca. A Polícia Militar (PMDF) prestou apoio no controle do tráfego, que ficou severamente impactado durante a manhã. Até a publicação desta matéria, a dinâmica exata da colisão não havia sido esclarecida pelas autoridades.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/04/2026 14:42
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