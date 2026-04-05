Criança do mini ovo de Páscoa recebe visita de marca de chocolates

O pequeno Luiz Fernando, que viralizou nas redes sociais após mostrar o mini ovo de páscoa que havia ganhado, recebeu uma grande surpresa neste domingo (5/4). Uma equipe da marca Cacau Show foi até a vila de Porto Grande, no município de Cametá (Pará), para levar diversos produtos de Páscoa para toda a família do rapaz.
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O perfil oficial da marca de chocolates viu a publicação de Luiz Fernando mostrando o simples ovo sem recheio e entrou em contato com a mãe. “Vimos o seu vídeo e queremos deixar a sua Páscoa ainda mais especial!”, comentou a empresa.
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A família recebeu alegre a visita do coelhinho da Páscoa da Cacau Show, que entregou uma série de produtos de chocolate e fez a alegria da casa. “Agora tenho vários chocolates aqui, como vocês podem ver”, comemorou Luiz em um vídeo de agradecimento. Ele também recebeu doações de internautas e utilizou a quantia arrecadada para comprar ovos de Páscoa para outras crianças da região.
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