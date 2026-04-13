Governo diz que INSS reduziu fila de 3,1 milhões para 2,7 milhões em março

O Governo Federal divulgou nesta segunda-feira (13/4) que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conseguiu reduzir a fila de respostas a pedidos de benefício de 3,1 milhões de brasileiros para 2,7 milhões em março. Apesar do recorde de 1,625 milhão de processos concluídos em um mês, a espera continua com números altos.
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“Estamos mudando o ritmo do INSS. Esse resultado histórico é fruto de uma atuação firme, com foco na produtividade e no atendimento ao cidadão. A fila está caindo porque estamos trabalhando mais e melhor”, destacou o ex-presidente do INSS, Gilberto Waller, ao Portal Gov. Waller foi demitido do cargo, minutos após a publicação do levantamento.
Demissão de Gilberto
De acordo com o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, o desligamento visa cumprir determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir a fila de espera do órgão. “Agradeço a Gilberto Waller pela importante contribuição nesse período e dou as boas-vindas à Dra. Ana Cristina. Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás”, disse Queiroz em nota divulgada pelo ministério.
Segundo o Ministério da Previdência, a nova presidente do INSS, será Ana Cristina Viana Silveira. Ela é servidora de carreira do órgão desde 2003, no cargo de Analista do Seguro Social.
Entre 2020 e 2024, atuou como professora de Direito Previdenciário. Ocupou a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) de abril de 2023 até fevereiro de 2026, quando foi nomeada secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência.
*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes
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Letícia Corrêa*Estagiário
Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil