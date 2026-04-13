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Governo diz que INSS reduziu fila de 3,1 milhões para 2,7 milhões em março

Fila é considerada o motivo principal para a demissão do presidente do órgão, nesta segunda-feira (13/4)

Gilberto Waller, ex-presidente do instituto defendeu que atuou para diminuir filas - (crédito: Agência Senado )
Gilberto Waller, ex-presidente do instituto defendeu que atuou para diminuir filas - (crédito: Agência Senado )

O Governo Federal divulgou nesta segunda-feira (13/4) que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conseguiu reduzir a fila de respostas a pedidos de benefício de 3,1 milhões de brasileiros para 2,7 milhões em março. Apesar do recorde de 1,625 milhão de processos concluídos em um mês, a espera continua com números altos.

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  • Leia também: Lula demite presidente do INSS, Gilberto Waller

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“Estamos mudando o ritmo do INSS. Esse resultado histórico é fruto de uma atuação firme, com foco na produtividade e no atendimento ao cidadão. A fila está caindo porque estamos trabalhando mais e melhor”, destacou o ex-presidente do INSS, Gilberto Waller, ao Portal Gov. Waller foi demitido do cargo, minutos após a publicação do levantamento.

Demissão de Gilberto

De acordo com o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, o desligamento visa cumprir determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir a fila de espera do órgão. “Agradeço a Gilberto Waller pela importante contribuição nesse período e dou as boas-vindas à Dra. Ana Cristina. Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás”, disse Queiroz em nota divulgada pelo ministério.

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Segundo o Ministério da Previdência, a nova presidente do INSS, será Ana Cristina Viana Silveira. Ela é servidora de carreira do órgão desde 2003, no cargo de Analista do Seguro Social.

Entre 2020 e 2024, atuou como professora de Direito Previdenciário. Ocupou a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) de abril de 2023 até fevereiro de 2026, quando foi nomeada secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência.

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes

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Letícia Corrêa*

Estagiário

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Letícia Corrêa* e Victor Correia
postado em 13/04/2026 14:52
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